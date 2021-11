Hansi Flick comprend la décision de Joshua Kimmich du Bayern Munich de ne pas se faire vacciner

L’entraîneur allemand Hansi Flick devait savoir que la question concernant le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich allait venir : où en est Flick sur le statut de non vacciné de Kimmich ?

Selon la norme, Flick a eu une réponse réfléchie.

« Je suis vacciné et j’ai soutenu la campagne de vaccination de la DFB par conviction. Ce serait idéal si chaque joueur était vacciné. Mais pour moi, les limites sont franchies lorsque les gens sont insultés et mis dans un certain coin où ils n’appartiennent pas », a déclaré Flick à Frankfurter Allgemeine (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Même si Jo n’est pas vacciné, il n’est pas un négateur du COVID. Il n’appartient pas aux penseurs latéraux et aux théoriciens du complot. Quiconque connaît Jo sait comment il est. Il remet tout en question, il est très intéressé, veut toujours connaître et comprendre toutes les interrelations. Parfois, il lui faut un certain temps avant de se faire enfin une opinion. Il a encore quelques points d’interrogation, car il veut tout savoir précisément.

Kimmich se présentera au camp allemand dans les prochains jours. Nul doute que le milieu de terrain sera également confronté aux questions des médias à ce moment-là.