Hansi Flick désireux de ramener l’Allemagne « au sommet du monde »

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a récemment exprimé son désir de redevenir champion du monde. Heureusement pour lui et pour Thomas Müller et Joshua Kimmich, le manager de l’équipe nationale allemande Hansi Flick partage les mêmes ambitions que ses joueurs. Dans une interview avec le magazine kicker, Flick a commenté le style de jeu qu’il s’attend à ce que Die Mannschaft adopte sous lui et leurs chances de remporter l’édition 2022 de la Coupe du monde.

Le joueur de 56 ans souhaite que ses joueurs continuent à jouer avec la même vigueur et la même précision qu’ils ont montrées lors de la victoire 6-0 contre l’Arménie lors de la précédente pause internationale. “Pour nous, s’il y a une opportunité de jouer en avant, alors nous voulons le faire”, a-t-il ajouté.

L’équipe d’Allemagne célèbre après avoir remporté la Coupe du monde de football 2014. Photo de Markus Gilliar – Pool/.

Flick a en outre exprimé son intention de faire de l’Allemagne l’une des plus grandes forces du football. “Nous voulons revenir là où nous étions autrefois, au sommet du monde, au sommet du monde”, a souligné l’ancien cerveau du Bayern Munich.

La Coupe du monde au Qatar débutera dans environ 13 mois à partir d’aujourd’hui. L’Allemagne a peut-être eu du mal à jouer un football décent depuis 2016, mais s’il y a un homme qui peut les transformer en véritables prétendants au trophée en peu de temps, c’est bien Hansi Flick.

“En novembre 2019, personne n’aurait pensé que le Bayern Munich gagnerait la Ligue des champions en 2020”, a rappelé Flick.