Hansi Flick du Bayern Munich aborde la décision d’autoriser les familles à séjourner dans l’hôtel de l’équipe avant que les autorités ne répriment

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, a réfléchi à sa décision d’ouvrir l’hôtel de l’équipe aux partenaires et aux familles de ses joueurs.

Pour Flick, c’était un appel facile car il connaît le niveau de professionnalisme des joueurs de son équipe.

«Beaucoup de choses ont changé. On disait qu’il fallait se concentrer sur le football pendant 24 heures. Mes joueurs sont très professionnels et axés sur la performance, ils l’ont prouvé », a déclaré Flick (capturé par Tz). «Les joueurs sont venus vers nous. Nous avons tout clarifié à l’avance. Je suis un père de famille, c’est une bonne chose. Les joueurs nationaux ont leurs familles avec eux, qu’ils ne reverront pas avant des semaines à cause de la ME. C’est bien de s’éteindre un peu, c’est plus facile avec les enfants.

C’était un geste audacieux et convivial pour Flick et cela montre certainement pourquoi tant de joueurs apprécient la relation qu’ils entretiennent avec le manager gagnant du sextuple.

Malheureusement, les autorités locales sont intervenues pour contrecarrer l’arrangement du Bayern (par Abendzeitung):.

Les stars du Bayern doivent désormais s’entendre dans le camp d’entraînement de quarantaine à Grassau am Chiemsee sans leurs familles qui ont voyagé avec elles – car il y a une violation des règles de Corona. Cela a été annoncé par le bureau de district responsable de Traunstein tôt vendredi soir à la demande du «Münchner Merkur». «Toutes les personnes qui ne sont pas absolument nécessaires à la mise en œuvre des opérations de formation doivent quitter l’hôtel aujourd’hui», a précisé le bureau que cela avait également été communiqué au FC Bayern et à l’exploitant de l’hôtel. Il est vrai que le camp d’entraînement en quarantaine est «fondamentalement possible pour les athlètes professionnels selon la réglementation en vigueur. Il n’est cependant pas permis aux parents d’être hébergés à l’hôtel qui n’ont rien à voir avec la mise en œuvre de la formation. »

Encore plus, il pourrait y avoir des pénalités dirigées vers le Bayern Munich: