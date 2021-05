Hansi Flick du Bayern Munich confiant que Robert Lewandowski peut battre le record de but de Gerd Müller en Bundesliga

Robert Lewandowski du Bayern Munich a marqué 36 buts en Bundesliga cette saison et n’est qu’à quatre de égaler le record de 40 buts de Gerd Müller – cinq loin de le battre. Il est plus que probable que Lewandowski aurait au moins égalé le record s’il n’avait pas manqué la majeure partie du mois d’avril en raison d’une blessure au genou qu’il a subie alors qu’il était en service international avec la Pologne lors de la dernière pause internationale en mars. Au cours de cette période, il a raté quatre matches de Bundesliga pour le Bayern.

Malgré son revers de blessure, lors de la conférence de presse du Bayern avant leur match contre le Borussia Mönchengladbach, Hansi Flick a déclaré qu’il pensait que l’as polonais était toujours pleinement concentré et capable de battre le record de Müller (ESPN). Il ne lui reste plus que trois matches pour battre le record, mais s’il y a un attaquant dans le monde qui peut marquer cinq buts en trois matches, c’est Lewandowski. «Bien sûr, il est naturellement aussi concentré sur le disque. Mais il sait comment nous cochons, que nous voulons gagner en premier. Si nous jouons un bon football, c’est lui qui en profite le plus », a déclaré Flick lorsqu’on lui a posé des questions sur son talisman.

Pour tout autre joueur, il serait insurmontable de s’attendre à un retour de cinq buts avec seulement trois matchs restants. Ajoutez à cela la forte probabilité que le Bayern remporte son neuvième titre consécutif en Bundesliga ce week-end, mais cela ne diminuera en rien l’incitation de Lewandowski. S’exprimant sur la capacité de classe mondiale des attaquants, Flick a poursuivi: «Il a une énorme qualité. Nous parlons ici d’un footballeur de classe mondiale. Il est unique au monde en ce moment. Il a été le meilleur joueur de la boîte au cours des deux dernières années. Il marque toujours plus de 30 buts. Il est incroyablement important pour le club et cette année, il s’est rapproché de la marque. Il est tout excité pour l’enregistrement et nous verrons après ces trois matchs s’il l’a réalisé.

Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Parmi les équipes restées au calendrier du Bayern avant la fin de la saison, Lewandowski a marqué contre elles toutes lors des matches de Hinrunde: “ Gladbach, SC Freiburg et FC Augsburg. Si les rencontres inversées étaient un baromètre de ce qui arrivera ce week-end et les deux prochains, Lewandowski marquera, et espérons-le assez pour lui donner le record.

Juste un rappel amical qu’il est capable de marquer cinq buts en un match, et ce en moins de neuf minutes: