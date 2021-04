Hansi Flick du Bayern Munich dit que la victoire du titre en Ligue des champions contre le PSG est « sans importance »

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, n’est jamais du genre à se reposer sur ses lauriers ou à se féliciter pour un travail bien fait.

Interrogé lors de sa conférence de presse plus tôt dans la journée sur l’importance de la victoire de la Ligue des champions la saison dernière contre le Paris Saint-Germain dans la planification du Bayern Munich pour la bataille de mercredi, Flick n’a pas tardé à souligner que rien de tout cela n’a plus d’importance.

« Ce n’est pas pertinent pour nous », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). «C’est un nouveau match, des joueurs différents, Paris a un nouvel entraîneur. Nous devons être très concentrés sur les jeux. »

Hansi Flick espère un autre effort défensif de David Alaba et de ses compagnons défensifs.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Flick sait que le Paris Saint-Germain présentera un immense défi à son équipe – en particulier à sa défense.

« Nous avons concédé moins de buts », a déclaré Flick. «Nous sommes plus compacts, plus cohésifs et essayons de fermer les ouvertures. Ce sera également important pour demain. »

Quant à son attaque, Flick pense que la confiance sera la clé de son équipe.

« Nous devons être en bon ordre avec la possession du ballon et penser au reste de la défense », a déclaré Flick. « Mais nous devons attaquer avec confiance et le faire avec plus de détermination que nous ne l’avons fait contre Leipzig. »