Hansi Flick du Bayern Munich fait l’éloge d’Alexander Nübel, mais la menace de prêt persiste

Le gardien suppléant du Bayern Munich, Alexander Nübel, est considéré comme l’un des plus brillants (relativement) jeunes espoirs d’Allemagne.

Le joueur de 24 ans s’est bien débrouillé lors du match nul 2-2 de samedi avec le SC Freiburg et a obtenu une solide critique de l’entraîneur-chef Hansi Flick.

“Alex Nübel a joué un bon match, il a fait ses preuves à plusieurs reprises, surtout en seconde période”, a déclaré Flick (capturé par le botteur).

Nübel, cependant, est à un moment clé de sa carrière et a besoin de plus de temps sur le terrain que le Bayern Munich ne peut probablement offrir dans un avenir immédiat. Manuel Neuer est le meilleur gardien de but du monde et a connu une autre saison stellaire entre les bâtons pour les Bavarois.

Sport1 a publié un rapport indiquant que le camp de Nübel minimise les rapports de la semaine dernière où le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a déclaré qu’il souhaitait garder Neuer et Nübel pour la saison prochaine:

Le directeur sportif Oliver Kahn veut garder Nübel en raison de ses qualités. Cependant, le nouveau joueur souhaite jouer plus régulièrement. Néanmoins, il prévoit toujours de faire un prêt dans la saison à venir afin de s’entraîner au match. Quatre matchs ne lui suffisent pas, d’autant plus qu’on lui avait promis beaucoup plus de matchs lorsqu’il a signé son contrat. Selon les informations de SPORT1, en plus de l’AS Monaco de l’entraîneur Niko Kovac, l’OSC Lille est également chaud pour Nübel. Le leader de la Ligue 1 a déjà contacté Backs. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic connaît également l’intérêt des Français, qui joueront très probablement en Ligue des champions la saison à venir. Lille veut prêter Nübel pour deux ans car son propre gardien Mike Maignan va rejoindre l’AC Milan.

Nübel n’est que l’un des trois gardiens de but – avec Ron-Thorben Hoffman et Christian Früchtl – qui pourraient envisager de quitter la Bavière cet été. Tout mouvement sur ces trois joueurs aura un effet de retombée sur la composition de l’équipe première et avec le Bayern Munich II.