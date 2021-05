Hansi Flick du Bayern Munich n’a aucun intérêt dans RB Leipzig contre Borussia Dortmund

Alors que son équipe devrait donner le coup d’envoi du match tardif de la Bundesliga samedi contre le Borussia Mönchengladbach, l’entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a indiqué qu’il n’aurait pas un œil sur le match entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, qui se déroulera plus tôt dans la journée.

En fait, Flick n’a aucune inquiétude quant au résultat de ce match. Si le Borussia Dortmund est capable de gagner, le résultat couronnerait les champions du Bayern Munich avant même que les Bavarois ne prennent le terrain pour leur propre match.

Hansi Flick ne va pas regarder au-delà du Borussia Mönchengladbach.Photo de Christof Stache – Piscine / .

«Cela m’intéresse zéro point zéro, nous jouons contre un adversaire qui exigera tout de nous. Je ne suis pas concerné par cela », a déclaré Flick lors de sa conférence de presse hebdomadaire (telle que capturée par Tz). «Nous avons encore trois matchs à jouer et avec une victoire, nous pouvons devenir champions tôt, c’est notre objectif. Au Bayern, il n’y a pas de question: “De combien de points avons-nous besoin?”, Mais “Combien de points pouvez-vous encore obtenir?”. Nous commencerons contre Gladbach et ensuite nous aurons trois points à gagner contre Fribourg et Augsbourg.

Pour tous ceux qui pensent que Flick pourrait vouloir se frayer un chemin vers la porte, il semble bien qu’il ait l’intention d’obtenir une finition solide.