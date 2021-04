Hansi Flick du Bayern Munich réfléchit sur le parcours de son équipe, le rôle des médias et l’idée de nouveaux défis

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, n’était évidemment pas ravi de perdre contre le Paris Saint-Germain, mais était encore moins ravi de devoir continuer à répondre aux questions sur son avenir.

La mouture a clairement usé un peu Flick et le manager gagnant du sextuple a réfléchi au rôle de la presse, à sa réaction personnelle aux rumeurs et à la façon dont le succès est un processus.

Hansi Flick et Mauricio Pochettino ont partagé un moment lors de la victoire du Bayern Munich sur le PSG. Malgré la victoire 1-0, les Bavarois ont été éliminés au total en raison de buts à l’extérieur. Photo par Matthias Hangst / .

«Que tu n’es pas si détendu ces derniers temps, c’est clair. Le fait que les dernières semaines, les questions viennent de votre côté encore et encore était, bien sûr, difficile parce que vous avez toujours proposé de nouvelles questions », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). «Il faut aussi être capable de respecter quand un formateur n’est pas intéressé à parler de quelque chose. En général, vous pensez toujours aux choses. Je pense qu’en fin de compte, tout est une question – comment pouvez-vous développer l’équipe, le club. “

Flick a continué et a fouillé plus profondément dans son propre état d’esprit.

«Ce sont des choses qui me préoccupent toujours. Pour moi, le succès est un processus constant, et avec les six titres que nous avons remportés, nous avons simplement établi une référence », a déclaré Flick. «C’est pourquoi j’ai naturellement aussi l’idée de toujours poser de nouveaux défis. Pour ma famille, peu importe que je sois avec la DFB ou le FC Bayern. Ma famille veut simplement que j’apprécie mon travail et que je sois heureuse. Et en ce moment, j’apprécie vraiment le travail.

Quant à sa relation avec le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic, Flick a dit que tout allait bien.

“La relation est stable et rien ne changera à ce sujet”, a déclaré Flick. “Nous avons encore six matchs en Bundesliga et c’est ce sur quoi nous nous concentrons maintenant.”