Hansi Flick du Bayern Munich se concentre sur le laser avant le match du RB Leipzig

Il se passait beaucoup de choses au cours de la semaine dernière qui auraient pu distraire le manager du Bayern Munich avant le match de Bundesliga de samedi avec le RB Leipzig.

Le match a des implications majeures pour le titre, mais les fans du Bayern Munich n’ont pas à craindre que Flick ait perdu sa concentration en pensant à la blessure au genou de Robert Lewandowski, au cirque à trois anneaux de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord, ou à toute autre chose.

«Je me concentre sur le match contre Leipzig. Tout le reste n’est pas important pour moi en ce moment », a déclaré Flick lors de sa conférence de presse hebdomadaire (telle que capturée par FCBayern.com).

Sans Robert Lewandowski, Hansi Flick sait que son équipe a un défi devant elle.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Quant à son joueur, Flick ne craint pas que les Bavarois se sentent désolés pour eux-mêmes sachant que Lewandowski ne fera pas partie de l’alignement.

«L’essentiel est d’entrer dans le jeu avec la bonne attitude. Nous avons des joueurs qui se sont souvent montrés dans de tels jeux », a déclaré Flick. «Dans un match comme celui-ci, bien sûr, un peu de chance est toujours important. Avant la trêve internationale, j’étais très satisfait de la façon dont nous avons joué. C’est exactement ce dont nous avons besoin à Leipzig. Leipzig a des joueurs très rapides. À ce niveau, il est important que chaque joueur livre ses meilleures performances.

Pour Flick, cette période de la saison est ce pour quoi lui et son joueur ont préparé toute la saison.

«Nous avons la dernière poussée maintenant. Chaque joueur sait que maintenant en avril et en mai sont les semaines où beaucoup de choses sont décidées », a déclaré Flick. «C’est une qualité de nos joueurs qu’ils soient là sur le point. Nous construisons sur cela. Nous devons être un peu plus serrés maintenant et tout mettre dans chaque match. »