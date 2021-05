Hansi Flick du Bayern Munich se montre timide sur le travail en Allemagne

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, n’était pas ravi de la performance de son équipe lors d’un match nul 2-2 contre le SC Fribourg samedi, mais cela n’a pas empêché le manager gagnant du sextuple de laisser tout le monde deviner ce que l’avenir lui réserve.

Flick, bien sûr, quitte la Bavière après cette saison et est devenu l’un des entraîneurs les plus recherchés de toute l’Europe, le FC Barcelone, la Juventus et de nombreuses équipes nationales ayant exprimé leur intérêt pour le joueur de 56 ans.

Interrogé sur le poste bientôt vacant en Allemagne lors des entretiens d’après-match, Flick n’était pas sur le point de donner à qui que ce soit un indice sur ce qu’il allait faire.

«Quand les euros commencent-ils? Oui, alors j’ai encore un peu de temps », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). «(DFB directeur) Oliver (Bierhoff) est un ami pour moi, nous avons toujours très, très bien travaillé ensemble. Nous nous sommes toujours montrés très, très reconnaissants. Mais j’ai toujours dit que j’avais besoin d’un peu de temps pour voir ce qui allait suivre. »

À ce stade, Flick n’a que du temps – et un bon nombre d’équipes espèrent pouvoir l’influencer dans leur propre direction.