Hansi Flick enthousiasmé par l’évolution de la culture allemande au sein de Die Mannschaft

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, souhaite maintenir un environnement basé sur la concurrence ouverte.

En faisant en sorte que son pool de joueurs travaille toujours pour garantir une place, Flick crée un groupe plus important de joueurs capables de constituer une liste lorsqu’il est appelé.

« Chaque joueur est le bienvenu ici avec nous. J’aime beaucoup l’ambiance en équipe nationale. C’est un personnage familial, mais tout le monde est ambitieux et veut gagner. Nous avons 30 à 35 joueurs qui sont au centre de nos préoccupations. Nous voyageons beaucoup et gardons les yeux et les oreilles ouverts pour voir le prochain international », a déclaré Flick à Sport1. « Il y a quelques jeunes qui jouent dans les U-21 que nous avons déjà sur notre liste. Nous avons 2024 en tête, mais avant cela, c’est la Coupe du monde au Qatar. Nous voulons rapprocher notre idée de jeu des joueurs le plus rapidement possible. C’est notre travail pour les dix, onze prochains mois. Il faut aussi composer avec l’équipe nationale en dehors des mesures. Notre credo est : vous êtes toujours un acteur national !

Nous avons vu Flick commencer à intégrer des joueurs plus jeunes et ne pas avoir peur de les utiliser. Cela devrait porter ses fruits sur la route alors que le gestionnaire cherche à faire le pont entre la vieille garde et la prochaine génération.