Hansi Flick évalue l’effort de la Roumanie et veut s’occuper des affaires contre la Macédoine du Nord

L’ancien patron du Bayern Munich et actuel manager de l’Allemagne, Hansi Flick, se méfiait de la Roumanie, mais savait que son équipe serait capable de rebondir même après avoir pris du retard.

« Nous savions que la Roumanie pouvait bien défendre et qu’elle avait de bons footballeurs. À 0-1, nous n’avions pas une bonne position. Nous avons maintenu le rythme pendant plus de 90 minutes. Nous étions très impatients de gagner le match », a déclaré dans une interview à la DFB. « Cela fait partie de notre développement que vous ayez un jeu dans lequel ça ne se passe pas si bien. L’équipe s’est battue, était pleine d’enthousiasme, n’a jamais abandonné et a joué avec confiance. Nous voulions vraiment gagner après avoir pris du retard. Ce n’était pas si facile avec l’équilibre. Mais nous avons combattu les duels avec passion et agressivité, c’était super. L’équipe a joué l’un pour l’autre comme un seul. Ce n’était pas si facile pour tout le monde sur la défensive. Nous avons gardé nos adversaires en échec avec une bonne défense.

Quant à la Macédoine du Nord, Flick ne les prendra assurément pas à la légère.

« Nous analysons attentivement l’adversaire. On voit ce qu’ils ont bien fait. Mais maintenant, nous devons travailler sur le match contre la Roumanie et tirer les bonnes conclusions », a déclaré Flick. « Nous voulons ensuite passer à l’étape suivante et nous qualifier pour la Coupe du monde le plus tôt possible. »