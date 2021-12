Hansi Flick exprime sa tristesse après le départ du Bayern Munich

Même lorsque Hansi Flick savait qu’il serait prêt à remplacer Joachim Löw avec l’Allemagne, quitter le Bayern Munich n’a pas été facile.

Pourtant, certains événements ont rendu sa sortie plus facile pour Flick, comme il l’a dit à Sport Bild.

« Le départ du Bayern était un peu triste. J’ai eu une grande chance là-bas et je suis reconnaissant pour cela. Nous avons joué un football attrayant et avons connu la période la plus réussie de l’histoire du club. En fin de compte, c’est ce dont on se souviendra », a déclaré Flick, capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia. «Je sais que cela fait partie du football, mais ce qui est triste pour moi, c’est que cette équipe à succès qui avait une unité très spéciale était un peu brisée. Des joueurs importants ont quitté l’équipe. Thiago (Alcantara), que j’apprécie beaucoup en tant que personne et joueur, Jérôme Boateng et David Alaba, qui ont été très importants en tant que dirigeants ces deux dernières années, sans oublier Javi Martinez, qui était également un joueur précieux.

Flick repensera toujours avec émotion aux souvenirs de son sextuple, aux aigus 2019/2020 et aux relations qu’il a construites. Flick savait cependant qu’il était temps pour lui de partir.

« Cette équipe avait un caractère très spécial. Ils étaient toujours prêts à livrer et à être là quand cela compte. Quand de tels joueurs, mais aussi une icône de club comme Hermann Gerland quittent le club, cela ne me laisse pas indifférent », a déclaré Flick.