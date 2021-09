Hansi Flick fait l’éloge d’Anthony Modeste du FC Cologne et déclare que Jonas Hector n’est plus une option pour l’Allemagne

Bien que face à des adversaires plus favorables lors des qualifications pour la Coupe du monde lors de la dernière pause internationale, Hansi Flick a pris un bon départ en tant que manager de l’équipe nationale allemande. Les victoires contre le Liechtenstein, l’Arménie et l’Islande ont consolidé la place de Die Mannschaft en tête du groupe de qualification J de l’UEFA, devançant de manière impressionnante leur trio d’adversaires par 12 buts à 0.

En plus du contingent habituel du Bayern Munich dans l’alignement allemand, Flick a également pris la décision d’appeler Ridle Baku, Karim Adeyemi et David Raum, ce que Joachim Low n’avait pas fait. Il est clair qu’il prévoit de faire venir du personnel différent pendant les pauses internationales pour donner à Die Mannschaft un look différent à un peu plus d’un an du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Bien qu’aucun des deux ne jouera un rôle pour l’Allemagne à l’avenir, Flick a fait l’éloge de Jonas Hector et d’Anthony Modeste pour certaines de leurs récentes performances pour le FC Cologne.

“Jonas [Hector] a fait une très bonne impression ces dernières semaines. Je sais aussi qu’il est très apprécié à Cologne en raison de son style et de son style de jeu. Mais le sujet ne me pose actuellement aucun problème », a déclaré Flick à propos du capitaine de Cologne lors d’une apparition sur The Express après leur match nul 1-1 avec le RB Leipzig dimanche (Sport1). Malheureusement pour Flick et l’Allemagne, Hector a déjà annoncé sa retraite officielle du football international, mais Flick insiste sur le fait qu’il s’agit d’une génération actuelle de joueurs très prometteurs du côté gauche de la défense.

« Bien sûr, nous cherchons toujours à voir ce que nous pouvons changer. Mais Robin Gosens se débrouille bien à son poste, David Raum a de nouveau montré une bonne performance, Thilo Kehrer est polyvalent », a expliqué Flick à propos de l’arrière gauche, où Hector joue le plus souvent, bien qu’il puisse également jouer en tant que milieu de terrain.

En Bundesliga cette saison, Anthony Modeste a déjà marqué quatre buts et délivré une passe décisive. Malheureusement pour Flick, il est français, mais c’est ce type d’attaquant que Flick admire et aimerait avoir dans la formation de Die Mannschaft. « Soudain, il montre un charisme complètement différent. Anthony montre une passion totale, j’aime beaucoup ça », a déclaré Flick.

Il est sûr de dire que l’Allemagne n’a toujours pas vraiment de nombre naturel 9 dans ses rangs. Au contraire, ils ont une pléthore de milieux de terrain offensifs et d’avant-centres. Lorsqu’il recherche des attaquants, Flick peut modéliser ses préférences en fonction des caractéristiques positives qu’il voit actuellement chez Modeste.