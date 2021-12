Hansi Flick félicité pour avoir aidé l’Allemagne à reprendre confiance

Le patron de la DFB, Oliver Bierhoff, ne pourrait pas être plus satisfait de l’impact que l’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick a eu sur l’Allemagne.

« L’équipe a repris confiance en elle et croit en elle, ce qui est certainement grâce à Hansi et son équipe. Nous devons le confirmer avec des résultats dans l’année à venir. L’esprit d’optimisme est palpable », a déclaré Bierhoff à Sport1.

L’une des principales différences entre Flick et son prédécesseur Joachim Löw, c’est que Flick a recruté plus d’entraîneurs dans des domaines spécialisés.

« Hansi a élargi l’équipe d’entraîneurs, tandis que le personnel de Jogi était plus petit. Hansi indique clairement la direction, mais implique tout le monde étroitement dans le travail. Il participe également à des matchs à l’étranger, puis rencontre des entraîneurs, des managers et des joueurs. C’est aussi perçu très positivement en championnat. De plus, la façon dont l’équipe est adressée a changé », a déclaré Bierhoff.

Flick a certainement obtenu des résultats jusqu’à présent, mais sera testé puissamment au cours de la prochaine année civile sur et en dehors du terrain.