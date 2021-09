Hansi Flick lance des connaissances sur l’Allemagne avant l’inclinaison de l’Islande

L’ancien patron du Bayern Munich et actuel manager de l’Allemagne, Hansi Flick, est désormais 2-0 à la tête de Die Mannschaft et il ne semble pas qu’il soit prêt à prendre des risques en perdant le point mercredi contre l’Islande – même avec une liste quelque peu défoncée. .

« Nous savons que leur équipe est en train de vivre un bouleversement. Nous savons qu’ils défendent très bien et sont bons dans les transitions. Ils sont dangereux au banc des pénalités et sur coups de pied arrêtés. Je connais des joueurs. Nous devons être concentrés. Nous savons quel type de qualité nous avons », a déclaré Flick lors de sa conférence de presse (tel que capturé par @iMiaSanMia). « C’est important pour nous de gagner ce match. Nous voulons constituer une équipe capable de le faire. On ne peut pas tout planifier, cela dépend de la façon dont le jeu se déroulera. Nous parlons aux joueurs et ils savent à quoi s’attendre.

Flick a reconnu que Marco Reus s’était légèrement blessé au genou et qu’il ne serait pas disponible, mais l’entraîneur s’attend à ce que Kai Havertz du Chelsea FC et Robin Gosens de l’Atalanta reviennent dans l’alignement. En outre, Flick a déclaré que Ridle Baku ne voyagerait pas avec l’équipe et que cette décision était uniquement basée sur des chiffres, car l’équipe ne peut emmener que 20 joueurs de terrain sur la route (selon Kerry Hau de SPOX):

#Havertz et #Gosens dans l’équipe de 23 joueurs pour #ISLGER . À côté de #Reus (problèmes de genou) vole également #Baku pas à Reykjavik. « Cela n’a rien à voir avec sa performance. Mais nous ne pouvons emmener que 20 joueurs de terrain avec nous et cette fois nous avons choisi d’autres joueurs », explique Flick.

En ce qui concerne certains des joueurs qui se sont démarqués, Flick a reconnu quelques milieux de terrain que vous connaissez peut-être: Leon Goretzka du Bayern Munich et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen

« (Goretzka) a lancé les buts contre l’Arménie et a remporté de nombreux défis. Il avait une énorme présence sur le terrain. Le match qu’il a joué contre l’Arménie sera une référence pour lui », a déclaré Flick. « Comme tous les jeunes joueurs ici, Florian Wirtz est un énorme atout pour nous. C’est un excellent technicien et très créatif. Il a une bonne finition et est très disposé à faire des runs. Dans l’ensemble, c’est un joueur assez complet.