Hansi Flick n’a que des éloges pour Leroy Sane du Bayern Munich

Le patron de l’Allemagne Hansi Flick avait une vaste expérience de travail avec l’ailier du Bayern Munich Leroy Sane. Flick a toujours su que Sane redeviendrait ce type de joueur percutant.

«(Sane a) montré au cours des dernières semaines à quel point il est un grand joueur. Il joue avec une aisance, c’est impressionnant. Son style de course est tout simplement unique », a déclaré Flick sur le site Web de la DFB. « À l’offensive, il a montré ses qualités. Mais ce que j’aime encore plus, c’est sa volonté de chasser le ballon et de frapper l’adversaire. Il a fait un excellent travail ces dernières semaines. »

Flick n’est cependant pas choqué par le stratagème stellaire de Sane. L’ancien patron du Bayern Munich s’attendait à une période d’accélération après que Sane ait subi une déchirure du LCA. Maintenant dans sa deuxième saison après la blessure, Sane a l’air formidable.

« Nous avons toujours dit que Leroy avait une blessure grave, quelque chose comme ça prend du temps », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). « La facilité est de retour, la façon dont il joue au football, c’est juste amusant. Il travaille aussi à l’envers, il a fait un développement incroyable. Je suis content pour lui parce que c’est aussi une personne formidable.