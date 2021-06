Hansi Flick pense que la star du Bayern Munich Joshua Kimmich peut être encore meilleur s’il dirige son ambition dans la bonne direction

Qu’il s’agisse de son coéquipier de club sur le point de se battre, Arturo Vidal lors de la Coupe des Confédérations 2017, d’être face à face avec Antonio Rudiger lors du camp d’entraînement de la Coupe du monde 2018, de déchirer Robin Gosens lors du camp d’entraînement en Allemagne plus tôt cette semaine ou d’aboyer contre Leroy Sane pour avoir harcelé son responsabilités défensives face au Danemark mercredi, Joshua Kimmich du Bayern Munich n’est rien sinon ambitieux.

Certains diraient que l’attente de Kimmich pour lui-même – et pour tous ceux qui l’entourent – est la perfection. L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, l’a également vu. Flick comprend ce qui motive Kimmich et apprécie la passion qu’il apporte sur le terrain pour chaque entraînement et chaque match. Flick, cependant, aimerait voir Kimmich canaliser son «ambition» de manière plus positive parfois.

Joshua Kimmich porte son cœur sur sa manche. Photo de Sebastian Widmann/Bongarts/.

“Le mot” obstination “a souvent une touche négative, mais il est définitivement très, très concentré, c’est ce qui le distingue”, a déclaré Flick dans une récente interview avec FCBayern.com. “Je pense que s’il peut mieux canaliser son ambition sans précédent et l’orienter dans la bonne direction, il pourra alors devenir un footballeur de classe mondiale. C’est déjà un joueur de classe mondiale à plusieurs postes, mais il peut franchir une nouvelle étape et je le lui souhaite.

Nous avons vu l’intensité de Kimmich ressortir cette semaine dans les incidents susmentionnés avec Gosens et Sane. En vieillissant, peut-être que Kimmich peut, en effet, transformer cette énergie en un attribut plus positif affectant les joueurs autour de lui