Hansi Flick ravi de voir ce que Lukas Nmecha de Wolfsburg peut faire avec l’Allemagne

L’Allemagne a une rare opportunité d’expérimenter certaines choses pendant cette pause internationale alors que l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a choisi d’appeler 27 joueurs dans son camp.

L’attaquant de Wolfsburg Lukas Nmecha était l’un des appels les plus intrigants. Nmecha pourrait avoir l’occasion de montrer ce qu’il peut tout en travaillant avec certains des meilleurs joueurs du pays. De plus, Flick a également pesé lourdement sur l’appel de l’attaquant de Mayence 05, Jonathan Burkardt, mais Burkardt est le capitaine allemand des moins de 21 ans et était nécessaire car la jeune équipe fait pression pour la qualification pour la Coupe du monde des moins de 21 ans.

« Il a une bonne présence dans la surface. Il continue à faire les courses en profondeur et s’affirme bien ainsi que le ballon. Nous pouvons vraiment utiliser ces compétences », a déclaré Flick sur le site Web de la DFB. « Bien sûr, Jonathan Burkardt était également un problème car il se développe bien à Mayence. Mais il est le capitaine des U-21 et très important pour l’équipe en route vers le Championnat d’Europe.

À ce stade, il semble qu’il soit loin que Nmecha reçoive l’appel pour l’alignement de la Coupe du monde en 2022, mais des choses plus folles se sont produites. Obtenir cette chance de faire ses preuves est précieux pour le joueur et les évaluateurs de talents de l’équipe.