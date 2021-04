Hansi Flick réagit à la défaite 2-1 du Bayern Munich à Mayence, affirmant que son équipe n’était tout simplement pas assez forte

La défaite 2-1 du Bayern Munich à Mayence était sans doute l’une de leurs pires performances collectives de la saison. Après avoir perdu 1-0 en raison d’un but de Jonathan Burkhardt dans les trois premières minutes, le Bayern n’a jamais vraiment semblé en faire assez pour susciter une réponse comme il l’a fait lors de la rencontre hinrunde entre les deux équipes où ils ont marqué. cinq buts sans réponse après en avoir concédé deux au début. Le but de Robert Lewandowski dans le temps d’arrêt, même s’il l’a rapproché du record de Gerd Muller, n’était qu’une simple consolation car le coup de sifflet final a sonné quelques secondes plus tard, donnant aux hommes de Bo Svensson trois points massifs dans leur combat pour rester à l’écart de la relégation. zone.

S’exprimant après le match, Hansi Flick a déclaré sans ambages que son équipe n’était tout simplement pas assez bonne à la Coface Arena. Il a accordé beaucoup de crédit à la forme dans laquelle se trouve Mayence sous Svensson et a admis que l’équipe du Bayern ressentait vraiment le nombre de minutes qu’elle avait jouées en peu de temps (tz). «Nous savons tous que l’équipe a souvent montré sa qualité, quelque chose comme ça arrive. C’est dommage que nous n’ayons pas pu franchir le pas aujourd’hui. Mais il faut comprendre que l’équipe est fatiguée. Aujourd’hui, nous étions trop inoffensifs », a-t-il expliqué.

Certes, Flick a admis qu’il y avait eu des améliorations notables dans la seconde moitié par rapport à la première, même si cela n’était toujours pas suffisant. À la pause, il a fait un total de trois changements, apportant Jamal Musiala, Tanguy Nianzou et Eric Maxim Choupo-Moting pour Leon Goretzka, Kingsley Coman et Leroy Sane. Ce dernier avait eu du mal en première mi-temps à avoir un impact quelconque sur les débats et a été devancé par Mayence. Il est également apparu que Goretzka portait une sorte de coup mineur, car il a été vu plus tard sur le banc avec une sorte d’enveloppe appliquée autour de son quad et de ses ischio-jambiers. «Tout d’abord, vous devez faire un énorme compliment à Mayence. Ils ont très bien fait, étaient très compacts et ont défendu leur but avec brio. En première mi-temps, nous n’étions pas sur le terrain comme nous l’avions imaginé, ce n’était pas un bon match. Nous avons mieux réussi en seconde période. Nous devons juste faire passer le match, l’équipe a de nombreuses minutes dans les jambes. Nous n’étions tout simplement pas assez forts aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Photo de KAI PFAFFENBACH / POOL / . via .

Il est rare de décrire une performance de Lewandowski comme banale, mais Flick a déclaré qu’il ne pouvait pas dire qu’il s’en tirait mieux avec qui que ce soit l’après-midi. Il a décrit la performance de l’as polonais après son escale pour blessure comme “tout à fait normale” et a ajouté “il ne s’est pas démarqué de cette équipe.”

Pour l’instant, le Bayern doit attendre au moins deux semaines pour décrocher son neuvième titre consécutif en Bundesliga. Cependant, ils pourraient être sacrés champions si le VfB Stuttgart enlève des points au RB Leipzig dimanche. Malgré la possibilité de gagner la Bundesliga grâce à des résultats ailleurs, Flick a déclaré qu’il n’était pas dérangé par cela ni même inquiet à ce sujet. Il veut juste se concentrer sur les matchs du Bayern. «Nous voulons gagner chaque match, c’était aussi le cas aujourd’hui. Nous n’avons pas bien performé, vous devez l’accepter. Je ne pense jamais aux autres équipes, seulement lorsque nous jouons contre elles », a-t-il déclaré.