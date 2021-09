Hansi Flick réagit à la victoire 2-0 de l’Allemagne en qualification pour la Coupe du monde contre le Liechtenstein

Alors que le match sur papier entre l’Allemagne et le Liechtenstein n’était peut-être pas le plus compétitif prévu, Die Mannschaft a donné un début de victoire à l’ère Hansi Flick avec une victoire 2-0 à l’AFG Arena de Saint-Gall, en Suisse. Un but en fin de première mi-temps de Timo Werner et une frappe à la 77e minute de Leroy Sane du Bayern Munich ont scellé l’accord pour l’Allemagne sur ce qui aurait pu être une marge beaucoup plus élevée pour l’équipe de Flick n’eut été d’un affichage courageux du Liechtenstein gardien Benjamin Büchel.

Comme prévu, le Liechtenstein a sorti un bloc défensif résolu et profond dans le but d’essayer de frustrer l’Allemagne et d’étouffer leur mouvement fluide dans le troisième attaquant dirigé par Werner, Sane, Jamal Musiala et Kai Havertz depuis le décalage. Alors que Die Mannschaft a parfois eu du mal à briser une équipe du Liechtenstein bien disciplinée, ils ont eu beaucoup d’occasions dans les deux mi-temps, et s’exprimant après le match, Flick a déclaré qu’il aurait facilement pu y avoir plus de buts de son côté. si la finition avait été un peu meilleure. « Ils ont bien défendu. On aurait aimé marquer quelques buts de plus. Nous nous sommes créés des occasions, mais nous ne pouvons pas tenir pour acquis que nous marquerons des buts. Nous devons travailler là-dessus. Nous devons essayer de garder le rythme et de forcer l’adversaire à faire des erreurs », a-t-il évalué en parlant à RTL (via @iMiaSanMia sur Twitter.)

Il a fallu un bon moment en première mi-temps pour que l’Allemagne commence à trouver et à créer des trous dans les blocs les plus profonds du Liechtenstein, mais une fois que les occasions ont commencé à se présenter, Benjamin Büchel a été très occupé et a vraiment dû rassembler une multitude d’arrêts décents pour garder son côté dedans. Joshua Kimmich, Werner et Robin Gosens ont tous eu des chances décentes en première mi-temps avant que Werner ne finisse par sortir de l’impasse cinq minutes avant la pause de la mi-temps. Les vannes proverbiales ont commencé à s’ouvrir un peu plus en seconde période et l’Allemagne aurait probablement dû faire payer plus que le but de Sane au Liechtenstein, mais Flick était toujours satisfait des trois points. «Je vois les choses de manière positive, finalement nous avons gagné le match. Chaque début n’est pas toujours facile. Nous voulons jouer différemment contre l’Arménie dimanche. Nous devons marquer plus de buts », a-t-il souligné.

Plus précisément, il a estimé que le premier but aurait dû arriver beaucoup plus tôt, ce qui aurait probablement créé une atmosphère plus détendue dans le jeu global de l’Allemagne pour le reste de la procédure. En toute honnêteté, ils auraient dû mettre le match au lit bien plus tôt qu’ils ne l’ont fait, mais Flick pense que cela est dû en grande partie au fait de ne pas avoir marqué son premier but avant la 40e minute grâce à Werner. « Il nous a fallu trop de temps pour marquer le premier but, mais c’est aussi un processus. Ce premier match ne me causera aucune incertitude. Nous avons un long chemin à parcourir et nous le traverserons ensemble », a souligné Flick.

