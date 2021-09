Hansi Flick réagit à la victoire complète de l’Allemagne 6-0 sur l’Arménie

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a remporté deux victoires sur deux pour son mandat en tant que sélectionneur allemand jusqu’à présent. La victoire complète de son équipe 6-0 sur l’Arménie à Stuttgart, trois jours seulement après avoir battu le Liechtenstein 2-0 en Suisse, était impressionnante.

Un doublé de Serge Gnabry et des buts de Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann et Karim Adeyemi ont assuré les trois points qui placent Die Mannschaft en tête du Groupe J des éliminatoires de la Coupe du Monde de l’UEFA. Leur dernier match de qualification de cette trêve internationale est contre l’Islande en milieu de semaine à Reykjavík.

Hansi Flick a apporté plusieurs changements à la formation de départ qu’il a alignée contre le Liechtenstein avec Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Leon Goretzka, Jonas Hofmann, Serge Gnabry et Reus remplaçant Bern Leno, Robin Gosens, Kai Havertz, Ilkay Gundogan, Ridle Baku et Jamal Musiala. Les rotations, même si certaines étaient nécessaires en raison de blessures et de maladies, se sont avérées plus que valables car Reus, Gnabry et Hofmann étaient tous sur la feuille de match.

S’exprimant après le match, Flick a déclaré qu’il avait vraiment aimé ce qu’il avait vu de son côté et qu’il avait vu des améliorations suite à la victoire contre le Liechtenstein (Tz). À la manière typique de Flick, il est également déjà concentré sur le match contre l’Islande. « J’ai déjà aimé ça. C’était la prochaine étape que nous avons franchie. L’équipe peut être satisfaite de la performance, mais nous devons nous concentrer à nouveau sur le match contre l’Islande à partir de mardi », a souligné Flick.

C’était aussi la première fois en près de 18 mois qu’il y avait une foule décente pour un match de qualification pour l’Allemagne. Il y avait, bien sûr, des fans présents pour tous les matches de l’Euro 2020 en Allemagne, mais il s’agissait de capacités réduites à l’Allianz Arena et principalement de tous les fans anglais à Wembley pour le choc de la phase à élimination directe. Flick était reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer devant une foule de taille décente à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. « Il est important de livrer quand ça compte. L’ambiance était fantastique. Je suis content que nous ayons pu emmener les spectateurs avec nous comme ça. C’est comme ça que ça devrait être », a-t-il déclaré.

Reus a eu une telle malchance avec les blessures en ce qui concerne les sélections de l’équipe Die Mannschaft et c’est la première fois depuis l’automne 2019 qu’il fait partie de l’équipe. Il était sur la feuille de match avec une finition finement prise à la 35e minute après que Werner ait amorti le centre de Gnabry dans la surface pour porter le score à 3-0 à l’époque. Flick est heureux de retrouver Reus dans l’équipe et d’avoir l’air aussi en forme que jamais pour l’Allemagne et le Borussia Dortmund. «Ça lui a fait du bien d’avoir une bonne préparation. Il a eu beaucoup de malchance ces dernières années. Je suis encore plus heureux qu’il ait eu une bonne préparation et qu’il soit actuellement aussi en forme », a-t-il déclaré.

C’est le centre lobé de Kimmich par-dessus qui a mené au but de Werner après que Goretzka ait redirigé le centre vers Werner au deuxième poteau pour le robinet juste une minute avant le coup de sifflet de la mi-temps. La puce de Kimmich est quelque chose que Flick a souligné peut annuler des défenses compactes qu’ils continueront à exceller dans leur groupe de qualification. “Une balle ébréchée comme celle-là est un bon moyen de dépasser une défense aussi compacte”, a-t-il souligné.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Flick a déjà clairement indiqué qu’il allait expérimenter avec des joueurs plus jeunes de l’équipe allemande et c’était un rêve devenu réalité pour Adeyemi, qui a marqué tard dans le chapeau était sa première apparition pour l’équipe senior allemande. Il y a eu un beau moment d’interaction entre lui et Florian Wirtz dans la préparation du but, ce que Flick a déclaré avoir vu beaucoup de prodiges de 19 ans. “Ce sont les choses que Karim a déjà montré au début de la saison: qu’il peut être glacial devant le but et ensuite exécuter également”, a expliqué Flick.