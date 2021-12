Hansi Flick réagit au match nul de l’Allemagne contre l’Angleterre et l’Italie dans le groupe de l’UEFA Nations League 2022/23

Il y a une semaine, le Bundestrainer Hansi Flick recherchait des équipes potentielles que l’équipe nationale allemande pourrait affronter lors des matches amicaux d’avant la Coupe du monde. Après le tirage au sort de la Ligue des Nations hier, l’UEFA a certainement permis à Flick de tester plus facilement son équipe contre une opposition de haute qualité.

Dans ce qui peut être considéré comme le « groupe de la mort », l’Allemagne affrontera l’Angleterre, l’Italie et la Hongrie lors de la saison 2022/23 de la Ligue des Nations. Die Mannschaft s’est qualifié pour la prochaine Coupe du monde après avoir été placé dans un groupe relativement plus facile, mais maintenant, ils seront aux prises avec les finalistes du dernier Championnat d’Europe. Ce sera le test le plus difficile pour Flick en tant que manager d’équipe nationale et le joueur de 56 ans est motivé pour affronter les poids lourds européens, l’année prochaine.

« C’est un tirage idéal, idéal et délicieux », a déclaré l’ancien entraîneur du Bayern Munich dans une déclaration vidéo publiée par la DFB (via Sport Bild). « Nous nous mesurons aux meilleurs. Tout est question de compétition. Les fans sont excités. Ce sont des classiques, nous voulons bien performer.

Outre un match amical, l’Allemagne a rencontré l’Italie auparavant lors de l’Euro 2016, lorsqu’elle a éliminé l’équipe d’Antonio Conte pour atteindre les demi-finales du tournoi. L’édition de cette année a vu l’Angleterre battre les Allemands en huitièmes de finale alors qu’ils se rendaient jusqu’en finale, avant de s’incliner face à l’Italie de Roberto Mancini. Sûr de dire, l’histoire récente entre les trois nations pourrait ouvrir la voie à des affrontements passionnants.

Flick voit néanmoins beaucoup de place à l’amélioration avant que son équipe ne se rende en Italie le 4 juin.

« Nous sommes encore loin d’être satisfaits, et nous le constatons aussi sur le terrain », a prévenu Flick (Abendzeitung). « Si vous regardez le groupe de la Ligue des Nations cet été, je pense que l’Angleterre, l’Italie et la Hongrie sont des équipes qui sont au plus haut niveau. Nous devons passer à l’étape suivante.