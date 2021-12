Hansi Flick reconnaissant de l’opportunité avec l’Allemagne, souligne l’importance de Joshua Kimmich

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, n’a pas vraiment eu de répit avec Joshua Kimmich dans son équipe, il n’y a donc pas eu de moment où le sextuple vainqueur a dû aligner une formation sans la star du milieu de terrain.

La bataille malheureuse de Kimmich avec COVID-19, cependant, l’a tenu à l’écart de la dernière pause internationale et a réduit sa disponibilité pour le Bayern Munich au cours des six dernières semaines. Ayant vu ce que Kimmich apporte au club et au pays, Flick comprend la valeur du milieu de terrain.

« Nous nous sommes parlé plusieurs fois au téléphone. Malheureusement, il est tombé malade du corona en novembre, mais j’étais heureux qu’il ait maintenant décidé de se faire vacciner. Je suis sûr qu’à partir de mars, il redeviendra un élément très important de l’équipe nationale », a déclaré Flick (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Même face à des situations comme l’épreuve de Kimmich, Flick est reconnaissant de pouvoir être le manager de l’Allemagne.

« D’un point de vue sportif, je suis très heureux de pouvoir travailler avec un si bon staff en équipe nationale. De plus, j’ai une excellente relation pleine de confiance avec Oliver Bierhoff. C’est très important pour moi », a déclaré Flick.