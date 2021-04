Hansi Flick répond à Uli Hoeness en disant qu’il n’emmènerait pas Jerome Boateng aux Euros avec l’Allemagne

Lors de la trêve internationale après la défaite choquante 2-1 de l’Allemagne en qualification pour la Coupe du monde contre la Macédoine du Nord, Uli Hoeness a commenté lors d’une apparition à la télévision sur le fait de ne pas vouloir emmener Jerome Boateng aux Championnats d’Europe de cet été avec l’Allemagne.

Joachim Low a récemment envisagé la possibilité de rappeler Thomas Muller et Mats Hummels dans l’équipe nationale allemande, le nom de Boateng a donc également été mentionné depuis qu’il était le troisième joueur à avoir été retiré de l’équipe en mars 2019 avec Muller et Hummels.

Si Hummels devait être rappelé, Hoeness a déclaré qu’il estimait qu’il ne serait pas nécessaire d’inclure Boateng, car l’équipe aurait déjà suffisamment de défenseurs à son avis (Tz). «Eh bien, je ne l’emmènerais pas avec moi. Nous avons suffisamment de bons défenseurs. Et quand nous avons Hummels et Süle – j’aime beaucoup Rüdiger. Eh bien, je pense que nous sommes bien dotés là-bas », a-t-il expliqué.

Bien sûr, l’avenir de Boateng au Bayern a été remis en question au cours des deux dernières saisons. Sous Niko Kovac, il semblait presque certain qu’il quitterait le club et que ses jours étaient comptés. Boateng, cependant, est l’un des rares joueurs à avoir connu une résurgence de la forme sous Flick et il a prouvé qu’il était toujours un atout défensif vital pour le Bayern et méritait d’être dans la conversation pour Die Mannschaft. S’exprimant lors de sa conférence de presse avant la victoire 1-0 sur le RB Leipzig, Flick a répondu à la remarque de Hoeness à propos de son défenseur. «C’est son opinion. Je sais du Bayern Munich que vous soutenez toujours vos joueurs au fil des ans. J’ai toujours ressenti cela. Jérôme est ici depuis dix ans et a remporté deux fois le triple. Il a fait une amélioration incroyable dans une situation difficile et est de retour en pleine forme », a déclaré Flick.

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Flick s’est vu poser une multitude de questions sur Die Mannschaft depuis que Low a annoncé qu’il démissionnerait après les championnats d’Europe de cet été. Il y a aussi une pression supplémentaire de la part de la presse puisque la DFB a confirmé qu’elle annoncerait le successeur de Low avant le début du tournoi. Son nom a été lié au poste, mais il a affirmé qu’il ne se concentrait que sur le Bayern pour le moment et qu’il avait un contrat à remplir, ce qui a été repris par Karl-Heinz Rummenigge. Pour Flick, il doit constamment être prêt pour des questions sur l’équipe nationale allemande, mais il est clair que si le choix était le sien, au moins pour cet été, Boateng serait plus que probablement sur la liste.