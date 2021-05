Hansi Flick revient sur la fin de son mandat en tant que manager du Bayern Munich après sa victoire 5-2 sur Augsbourg

Hansi Flick a supervisé son dernier match en tant qu’entraîneur du Bayern Munich alors que les champions de Bundesliga ont scellé la fin de leur campagne avec une victoire 5-2 sur le voisin bavarois du FC Augsburg. Alors que c’était une atmosphère de fête d’avoir remporté le titre de Bundesliga pour la neuvième saison consécutive, c’était aussi une occasion émouvante car le club devait dire au revoir à David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez, Douglas Costa, Tiago Dantas, Hermann Gerland, Miroslav Klose et Flick. Pour Alaba, Boateng, Javi et Fick, dire que c’est vraiment la fin des temps serait un euphémisme pour leurs contributions au FC Bayern, mais il était temps de dire goobye.

S’exprimant après la victoire 5-2, Flick a réfléchi à son temps en tant que manager du Bayern et a exprimé les émotions qu’il ressentait à une occasion mémorable pour son dernier match en charge (tz). Impressionnant, en un peu moins de deux saisons, Flick a réussi à remporter sept titres distincts avec le Bayern après avoir succédé à Niko Kovac en novembre 2019. Il a rappelé son parcours au cours des deux dernières années, de devenir assistant de Kovac, où il est aujourd’hui; «Il y a deux ans, j’étais en vacances avec mes frères, puis après la finale de la coupe il y a eu un appel de Niko Kovac. Ensuite, vous savez comment l’histoire s’est déroulée. L’équipe est devenue très chère à mon cœur, c’est une référence pour moi. Je suis très, très fier. Ce fut un très, très grand plaisir pour moi d’entraîner cette équipe », a-t-il expliqué.

Pour Flick, c’était un adieu approprié avec Alaba, Javi et Boateng. Les écrivains de fiction n’auraient pas pu écrire un scénario pour que Robert Lewandowski marque son 41e but de la saison à la 90e minute pour battre le record de Bundesliga de Gerd Muller avec le dernier coup de pied du ballon de la saison pour le Bayern. Ajoutez à cela, cela s’est produit peu de temps après qu’Alaba et Boateng aient eu leurs envois à une ovation debout des 250 fans à l’intérieur de l’Allianz Arena ainsi que de tous les joueurs et membres du personnel des deux clubs. Flick décrivit à quoi ressemblaient ses émotions pendant ces moments; «Juste au moment où Jérôme et David sortent, c’est un moment spécial. Nous avons de nouveau joué une excellente première mi-temps. Je suis content pour Lewy. J’ai dit à Tapa (entraîneur adjoint Toni Tapalovic) que ce ne sera plus rien aujourd’hui. Mais c’est la classe d’un buteur qu’il marque ensuite. Nous gagnons ensemble, c’est l’objectif. Avec la qualité de chacun d’entre eux, Lewy en profite naturellement. »

Photo par Alexander Hassenstein / .

En plus de ne pas pouvoir progresser plus loin et potentiellement gagner à nouveau la DFB-Pokal et la Ligue des champions, c’était une fin appropriée à ce qui a été un mandat vraiment incroyable pour Hansi Flick au Bayern. Pour l’avenir, il est presque clair que Flick prendra le relais de Joachim Low en tant que manager de l’équipe nationale allemande après les Championnats d’Europe de cet été, mais pour l’instant, Flick ne voulait pas en parler. «Je ne sais pas encore. Aujourd’hui, je veux profiter du championnat en premier. Je suis de grands fans du Bayern depuis que je suis enfant. C’est tellement dommage qu’il n’y ait pas beaucoup de fans pour moi en tant qu’entraîneur du FCB », a-t-il déclaré.

De la part de nous tous, fans de la BFW et du FC Bayern:

DANKE FUR ALLES, HANSI!