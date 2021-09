Hansi Flick revient sur sa première victoire avec l’Allemagne

L’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick a pris le temps de réfléchir à sa première victoire à la tête de l’équipe nationale d’Allemagne et à certaines des dynamiques entourant l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi certains joueurs étaient plus performants pour leurs clubs respectifs que pour leur pays, Flick a déclaré son objectif d’éliminer cette perception.

« Nous parlons beaucoup aux joueurs. J’ai vraiment apprécié les premières unités, la qualité de la formation est vraiment excellente, je dois donc complimenter l’équipe », a déclaré Flick (tel que capturé par le site Web de la DFB). «Mais au final, ça compte sur le terrain. Nous devons livrer quand cela compte. Nous en parlerons.

Flick a également parlé de sa confiance dans des joueurs comme Timo Werner et Leroy Sane, qui ont été décriés dans les médias.

« Ils ont déjà montré leur qualité. Timo a fait d’excellentes descentes et a essayé encore et encore de prendre le départ. C’était difficile de faire passer le ballon contre une défense aussi serrée. Leroy a eu quelques actions en seconde période, où il a également poursuivi et remporté le ballon. Il a bien fait sur le deuxième but et a montré qu’il est sur la bonne voie », a déclaré Flick.

Quant à Jamal Musiala, le jeune se comporte extrêmement bien pour Flick.

“Il a prouvé de manière impressionnante qu’il avait la qualité au Bayern Munich au cours de la dernière année et au cours des dernières semaines – également avec son action avec laquelle il a fixé le but de Timo Werner”, a déclaré Flick.

Alors que son équipe se prépare à affronter l’Arménie, Flick pense que son équipe sera prête à partir.

“C’est un match important, l’Arménie est leader et nous pouvons les dépasser, c’est notre objectif”, a déclaré Flick. « Nous voulons être plus performants à l’offensive et nous harmoniser. Nous étions bien contre le ballon.