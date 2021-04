Hansi Flick sait que le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, est l’homme idéal pour aider à réparer le football européen

Lorsque la Super League européenne a commencé à s’écraser et à brûler plus tôt cette semaine, il était clair que quelqu’un allait devoir intervenir et aider à redresser le navire.

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, semble être la personne qui dirige l’effort alors que le joueur de 65 ans rejoint le Comité exécutif de l’UEFA pour tenter de réparer les nombreuses fissures qui sont apparues au cours de la semaine dernière.

Une personne qui pense que Rummenigge est l’homme idéal pour le poste est le manager de Bayerrn Munich, Hansi Flick.

Karl-Heinz Rummenigge jouera un rôle important au sein de l’UEFA. Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Flick a abordé le sujet lors de sa conférence de presse hebdomadaire et a indiqué que Rummenigge est l’un des rares cas de quelqu’un qui a eu autant de succès en dehors du terrain que sur lui.

“Il a une énorme expérience”, a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). «Rares sont ceux qui ont eu autant de succès en tant que joueurs et officiels. Ce n’est pas seulement important pour le football européen, mais aussi pour le football allemand. »

De toute évidence, la position de Rummenigge avec l’UEFA garantira que le contingent non ESL aura une voix forte pour aller de l’avant.