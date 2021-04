Hansi Flick salue le combat du Bayern Munich malgré sa défaite face au PSG en Ligue des champions

Malgré une impressionnante victoire 1-0 sur le Paris Saint-Germain lors de la deuxième étape des quarts de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich a échoué, perdant 3-3 aux buts à l’extérieur au total, après avoir perdu le match aller 3-2 à l’Allianz Arena.

Même sans Robert Lewandowski et Serge Gnabry dans la ligne de tir, le Bayern a plutôt bien performé, totalisant 45 tirs entre les deux jambes. Il est difficile de dire que le Bayern n’était pas la meilleure équipe dans les deux jambes, mais les hommes de Mauricio Pochettino ont finalement profité des quelques chances qu’ils avaient au match aller avec deux buts de Kylian Mbappe et un de Marquinhos.

S’exprimant après le match, Hansi Flick a exprimé sa joie de la façon dont son équipe s’est battue dans les deux jambes (Tz). Compte tenu du nombre de blessures de l’équipe, Flick a estimé que son côté laissait tout là-bas pour ce qu’il valait. «Les deux matchs, je pense que si vous les additionnez, nous étions meilleurs. Je dois féliciter mon équipe. Ils étaient très concentrés et nous avons tout essayé. Malheureusement, nous n’avons pas de chance avec le personnel en ce moment car des joueurs importants manquent. Nous devons accepter cela et féliciter Paris comme un perdant juste pour avoir progressé », a-t-il expliqué.

Flick s’est retourné vers le match aller, où le Bayern a battu le PSG par 31-6. Sur les 31 tirs du Bayern, seuls 12 étaient sur la cible contre le 5. du PSG. Finalement, le Bayern a été amené à regretter de ne pas tirer le meilleur parti des chances qu’il avait créées, alors que le PSG l’a fait avec un grand effet sur la contre-attaque. «Lors du match aller à Munich, nous n’avons tout simplement pas marqué assez de buts avec les nombreuses occasions que nous avions. Nous étions la meilleure équipe dans les deux matchs. Nous n’avons pas eu de chance de ne pas avoir d’acteurs importants. L’équipe a tout essayé, mais n’était pas aussi déterminée. Nous devons accepter cela maintenant », a déclaré Flick.

Photo par Matthias Hangst / .

Dans l’ensemble, Flick a déclaré que cela se résumait à l’absence de produit final devant le but sur les deux jambes, mais ne voulait pas s’attarder sur l’un des points négatifs. «Nous n’étions pas aussi déterminés et devant le but manquait le coup de poing final. Nous devons accepter la façon dont cela s’est passé », a-t-il conclu.

Tout bien considéré, le Bayern a joué beaucoup de matches en peu de temps, ils ont actuellement une longue liste de blessures, et il y a eu des spéculations constantes ces dernières semaines sur les liens de Flick avec le poste de l’équipe nationale allemande pour remplacer Joachim Low après cet été. . Il semblait que tout fonctionnait contre eux dans la préparation des deux matches contre le PSG, mais ils ne chercheront certainement pas d’excuses alors qu’ils cherchent à se remettre au travail en Bundesliga ce week-end contre le VfL Wolfsburg.