Hansi Flick, sur les disques de Joachim Löw

Le sélectionneur de l’Allemagne, Hansi Flick, a débuté son passage sur le banc en équipe nationale de manière autoritaire : il compte cinq victoires, 18 buts pour et un seul contre lors de ses cinq premiers matches.. Seuls Hansi Flick lui-même et Joachim Löw, qui a succédé à la tête de l’équipe nationale, atteint ce record lors de leurs cinq premiers matches.

L’Allemand, qui a convaincu la Fédération allemande de football pour son excellent résultat au Bayern München, a pris les rênes après les échecs de la Coupe du monde 2018 et de l’Euro 2020 et a déjà décroché le ticket pour la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. L’Allemagne a battu la Macédoine (0-4) et est la première équipe européenne à sera au grand événement du football à l’hiver 2022.

5 – Hansi Flick a remporté chacun de ses cinq premiers matches à la tête de l’équipe nationale allemande, auparavant seul son prédécesseur Jogi Löw l’avait fait. Aucun entraîneur n’a remporté plus de matches consécutifs au début de son mandat en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Courir. #MKDGER pic.twitter.com/g86T7qguPq – OptaFranz (@OptaFranz) 11 octobre 2021

L’ancien entraîneur du Bayern mise sur beaucoup de jeunes talents à peaufiner, comme par exemple Florian Wirtz, Jamal Musiala ou Karim Adeyemi, aux côtés de joueurs confirmés comme Manuel Neuer, Marco Reus ou Thomas Müller.. Pour l’instant, la formule fonctionne à merveille : l’Allemagne gagne, convainc et rivalise avec l’intention de récupérer l’hégémonie perdue au cours des cinq dernières années.

L’Allemagne, avec le billet pour Qatar 2022

Les Allemands sont déjà en Coupe du monde au Qatar 2022 à deux jours de l’issue de la phase de qualification : Avec 21 points sur 24 possibles et un avantage de huit sur la Roumanie, deuxième du groupe J, les hommes de Hansi Flick affronteront le Liechtenstein et l’Arménie sans enjeu en novembre..

Le bloc teutonique fait partie des grands favoris de la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022, où les pronostics le placent parmi les grands aspirants : la France, actuelle championne du monde, et le Brésil en tête. , mais au dernier tour apparaissent des sélections comme celles de l’Argentine, championne d’Amérique ; Italie, championne d’Europe ; Espagne, Angleterre ou Allemagne.