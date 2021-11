Hansi Flick travaille avec la situation malheureuse de Florian Neuhaus

Il y a tout juste un an, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus était considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de la Bundesliga, était lié au Bayern Munich et semblait capable de se lancer dans la rotation du milieu de terrain pour l’Allemagne.

Maintenant, cependant, Nehaus est embourbé sur le banc de son club et n’a pas tout à fait réussi à devenir autre chose qu’une profonde réserve pour l’Allemagne. Le manager de Die Mannschaft, Hansi Flick, comprend le sort de Neuhaus et essaie de travailler avec le milieu de terrain pour le remettre sur les rails.

« Florian Neuhaus se débrouille très bien à l’entraînement ici, et nous l’avons aussi beaucoup aimé dans le jeu. Il a une chance de se montrer. Mais ce sont des choses qu’il doit faire. Même en tant que joueur national, vous n’avez aucune garantie que vous jouerez pour un club », a déclaré Flick (tel que capturé par Sport1). « Si quelqu’un joue devant moi, il est crucial que j’attire l’attention sur moi. C’est tout à fait normal dans les sports de compétition. Il doit faire face à cette situation, nous le soutenons et je pense que son club le soutiendra également. »

Compte tenu des absences de joueurs comme Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour le match contre l’Arménie, Flick pourrait se tourner vers un duo de milieu de terrain composé de Neuhaus et İlkay Gündoğan.

« Nous n’avons pas beaucoup d’alternatives, mais cela pourrait être une solution. Il peut toujours arriver que quelqu’un soit blessé. Traiter avec les deux (Goretzka et Kimmich) qui ne sont pas là offre naturellement des opportunités. Florian montre une très bonne performance à l’entraînement et a la chance de se montrer et de confirmer sa forme », a déclaré Flick.