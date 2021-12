Hansi Flick vante entre autres Leroy Sane du Bayern Munich pour un jeu stellaire

L’entraîneur allemand Hansi Flick peut regarder n’importe quel match du Bayern Munich et voir les améliorations marquées que Leroy Sane a apportées à son jeu. Pourtant, l’entraîneur n’aime pas beaucoup parler des joueurs individuels – bien qu’il ait fait une exception pour Sane.

« En fait, je n’aime pas parler de joueurs individuels et j’ai tendance à penser aux équipes. Mais Leroy Sané a fait un grand saut. Non seulement avec nous, mais aussi avec le Bayern, il joue à un très haut niveau », a déclaré Flick à Sport1. « Cela me rend très heureux. Certains joueurs m’ont surpris, par exemple Thilo Kehrer. Mais j’aime aussi les jeunes joueurs comme Florian Wirtz ou Karim Adeyemi. Ils ont une quantité incroyable de qualité. Avec Nico Schlotterbeck et David Raum, il y a de nouveaux visages qui ont montré qu’ils peuvent apporter leur travail.

De toute évidence, Flick patine sur cette fine ligne pour garder son alignement équilibré – ni trop jeune ni trop vieux. Cela devrait aider l’Allemagne à continuer d’évoluer et de s’améliorer dans un avenir proche.

« Je suis très satisfait des résultats. Nous avons une présence et une intensité différentes. L’équipe joue avec beaucoup de confiance en elle et marque beaucoup de buts. Bien sûr, vous deviez attendre la même chose de vos adversaires. Nous pouvons et allons nous améliorer. Nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Flick.