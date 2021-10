Hansi Flick veut que les clubs allemands s’unissent pour le succès de l’équipe nationale

L’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick et l’actuel patron de l’équipe nationale allemande Hansi Flick recherchent le soutien de tous les clubs d’Allemagne pour aider son équipe à remporter la Coupe du monde.

« Je veux que nous agissions ensemble et que nous soyons là les uns pour les autres, l’association pour les clubs et vice versa », a déclaré Flick à kicker. « Cette façon de penser – ici le club et là l’association – nous voulons nous ouvrir ensemble. Nous avons besoin d’une interaction encore meilleure, d’une coopération encore plus constructive.

Flick a déjà fait un travail fantastique en améliorant la composition de l’équipe et les résultats ont été excellents sur le terrain. Avec davantage de communication et des relations plus solides, Flick espère faire des clubs allemands et de l’équipe nationale une entité unifiée dans le but de développer les talents pour propulser Die Mannschaft pour les années à venir.

Cela semble assez facile à première vue, mais Flick sait qu’il aura du pain sur la planche pour essayer d’aligner tous ces egos.