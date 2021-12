Hansi Flick vise le prix ultime avec l’Allemagne

L’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick a eu un avant-goût de ce que c’était que de gagner une Coupe du monde alors qu’il faisait partie de l’équipe de Joachim Löw en 2014.

Depuis lors, tout ce que Flick a fait, c’est remporter tous les titres possibles dans le football de clubs et devenir le sauveur oint du football allemand sur la scène internationale.

Ne vous y trompez pas, Flick n’a pas d’autre choix que de réussir en tant que patron de l’Allemagne… et il ne l’aurait pas fait autrement,

Le joueur de 56 ans ne cherche pas non plus à occuper son nouveau poste. Après un début de mandat ardent, Flick fixe ses objectifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar extrêmement haut.

« Nous voulons un maximum de succès. Il s’agit des conditions et des joueurs disponibles. Nous avons une énorme qualité dans l’équipe, tout le monde veut du succès et des titres. Il nous reste encore un an, nous devons l’utiliser pour nous améliorer », a déclaré Flick à Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Les garçons ont hâte de commencer. En tant qu’entraîneur, cela me donne une conviction : « Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde ! » – mais je ne peux rien promettre. La seule chose que je peux garantir, c’est que nous allons tout donner et aller à nos limites.

Flick a déjà redonné vie à l’équipe, qui semble renouvelée sous le sextuple vainqueur.