Happy Diwali, Dhanteras 2021: Options de cadeau d’investissement rapide – SGB, SIP, FD, assurance – Vous pouvez partager avec vos proches

Image représentative

Partager des cadeaux lors de festivals comme Diwali et Dhanteras est une tradition séculaire. Compte tenu des difficultés financières rencontrées par des millions de personnes en Inde en raison de la pandémie de Covid-19, les Diwali et Dhanteras de cette année pourraient être l’occasion d’inclure des produits d’investissement dans le bouquet de cadeaux.

Il existe plusieurs options d’investissement qui peuvent aider à rendre vos proches riches à long terme. Selon Vikas Singhania, PDG de TradeSmart, nous vivons une époque différente, en particulier avec la menace de pandémies toujours présente. Un avenir financier stable et sûr serait le cadeau ultime pour la famille.

« Avec Diwali presque à nos portes, les membres de la famille, en particulier les plus jeunes, attendent avec impatience leurs cadeaux. S’il est important de maintenir notre culture et nos traditions, il est tout aussi important d’en créer de nouvelles, en particulier celles qui contribueront à améliorer la santé financière de la famille », a déclaré Singhania à FE Online.

Idées de cadeau

Parlant des options d’investissement à partager en tant que cadeaux Diwali, Singhania a déclaré que le premier cadeau devrait être la sécurité financière de la famille en la protégeant de tout passif – présent ou futur. « Cela peut être fait en prenant une assurance au moins pour les responsabilités que l’on a pour qu’en cas d’éventualité, la famille ne soit pas alourdie. »

LIRE AUSSI | Impôt sur le revenu sur les cadeaux du festival Diwali, Dhanteras 2021 : voici tout ce que vous devez savoir

Il a ajouté que la prochaine étape devrait être d’inculquer l’habitude d’investir régulièrement par le biais de plans d’investissement systématiques (SIP).

« Offrir un SIP donnera l’impulsion nécessaire pour prendre une habitude. L’actif dans lequel investir dépendra des objectifs que l’on s’est fixés », a-t-il déclaré.

De plus, en fonction des objectifs, on peut investir dans des actions, des fonds communs de placement, de l’or via le Sovereign Gold Scheme, des dépôts à terme ou tout autre instrument financier.

Avantages et inconvénients à considérer

Singhania a déclaré que les avantages des cadeaux tels que les programmes d’épargne dépendent du bénéficiaire.

« S’il est poursuivi pendant longtemps, le récepteur peut récolter ses richesses. Mais comme on l’a constaté, les habitudes d’épargne sont difficiles à implanter. En cas d’arrêt, les avantages peuvent être faibles et aller à l’encontre de l’objectif.

Le don d’un paiement unique comme un dépôt fixe ou des actions a une taille limitée. Cependant, bien qu’il puisse sembler petit au moment de l’investissement, il peut donner de bons rendements composés s’il est détenu pendant une longue période.

LIRE AUSSI | Utilisez les festivals pour faire gagner de l’argent à vos enfants ; Voici comment

Il existe plusieurs options d’investissement qui contribuent non seulement à accroître la richesse, mais aussi à réduire les impôts. Bon nombre de ces options telles que le PPF, le certificat d’épargne national, le NPS, l’ELSS et l’assurance-vie offrent des avantages fiscaux en vertu des articles 80C et 80D de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.