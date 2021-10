En période de confusion, il est recommandé de se tourner vers un expert du marché ou un expert financier pour obtenir de l’aide pour trouver la clarté. Image représentative/Photo express par Partha Paul.

Navratri nous amène à cette période de l’année où la lumière triomphe des ténèbres. Neuf jours de prière et de célébration des neuf avatars de Maa Durga qui se termine par Ravan Dahan. Le rituel des effigies brûlantes du roi démon Ravana, Meghnath et Kumbhakaran représentant la victoire du bien sur le mal. Cette année, alors que nous brûlons Ravana sur Vijaya Dashami, nous devrions également envisager de brûler certaines mauvaises habitudes financières pour nous débarrasser des pertes et des mauvaises décisions.

Jetons un coup d’œil à 10 de ces vices à éliminer pour être un investisseur prospère.

1. Miroir des portefeuilles d’investissement

La première de la liste des mauvaises habitudes financières consiste à reproduire les décisions des autres sans se demander si la création de nouvelles stratégies pourrait mieux fonctionner. Lors de la constitution d’un portefeuille d’investissement, nous devons tenir compte de notre propre appétit pour le risque, de nos objectifs de vie et de nos besoins et élaborer un plan pour y parvenir.

2. Investir sans objectif

Les objectifs sont importants. Non seulement ils deviennent une motivation pour persévérer, mais ils nous aident également à planifier l’avenir. Avant de se lancer dans des investissements, il doit se demander pourquoi il investit ? Compte tenu de la situation, investissez-vous pour générer un excédent sain qui peut servir de fonds d’éducation pour votre enfant ou de fonds d’urgence ? La clarté des objectifs et le suivi de l’évolution des objectifs qui peuvent changer avec le temps peuvent aider à apporter des ajustements à son portefeuille d’investissement.

3. Dépenser sans réfléchir

Nous ne voulons pas retenir la vie. On gagne, après tout, à vivre ! Cependant, tout dépenser sur un coup de tête est néfaste pour l’avenir d’un individu. Nous vous recommandons de ne pas dépenser plus de 30% de votre salaire, et cette tranche comprend les éléments essentiels comme le loyer, la nourriture, etc.

Bien qu’il puisse y avoir des exceptions pour les anniversaires, les anniversaires, les festivals, etc., cela peut être compensé par des dépenses moindres dans les mois à venir.

4. Ignorer l’allocation d’actifs en investissant

L’idée de faire de grosses incitations peut être considérée comme un débutant, mais il est plus sage de se diversifier. Cela donne une meilleure chance d’éviter les risques au cas où tout irait à la baisse. Qu’il s’agisse d’investir dans des actifs physiques comme l’or et l’immobilier, ou d’investir dans des actifs financiers comme des actions, des fonds communs de placement ; toujours diviser les montants forfaitaires d’investissement entre parenthèses d’instruments judicieusement choisis. Garder un œil sur tous les instruments investis est également crucial.

5. Garder un contrôle sur les objectifs à court et à long terme

Alors que les objectifs financiers à court terme peuvent souvent changer, et qu’il peut y avoir des dépenses qui nécessitent un montant énorme comme celui d’un voyage à l’étranger ; cependant, l’affectation des investissements aux objectifs à long terme ne devrait pas changer car elle détermine la stabilité future. Par exemple, si vous cherchez à acheter une propriété dans quelques années, les investissements doivent être conformes aux échéanciers.

6. Ne pas discuter des finances avec les membres de la famille

La vie peut être imprévisible, et dans un cas où vous n’êtes pas en mesure d’accéder à vos investissements, qui pourraient être nécessaires en cas d’urgence, vos bénéficiaires doivent savoir comment y accéder. Où regarder? Qui appeler ? Qui est le candidat ? Quelles actions ont été achetées ? Quels MF ? Quel est le type de retour attendu ?

Assurez-vous que votre famille est bien informée!

7. Ne pas détenir une couverture d’assurance optimale

À présent, nous savons tous que la vie est hautement imprévisible et nous devons être prêts à affronter les adversités. Bien que nous espérons ne jamais avoir à utiliser notre assurance, en avoir une aide à éviter de payer un prix financier énorme.

Ne pas souscrire à une police d’assurance et laisser votre famille et vous-même dans la vulnérabilité est définitivement considéré comme un vice.

8. Ne pas créer de fonds d’urgence

Disposer d’un fonds d’urgence ne signifie pas nécessairement ouvrir un compte d’épargne ; cela signifie simplement garder votre argent dans des endroits où il est sûr, fructueux et retirable. Tout investissement à long terme comme celui d’un fonds de retraite peut vous offrir des perspectives à long terme mais n’offre pas de liquidité. À cette fin, la nécessité d’un folio diversifié avec des instruments liquides entre en jeu.

Ces fonds ne pouvaient être touchés qu’en cas d’urgence.

9. Être impatient et douter de ses investissements

Le marché fluctue constamment sur les indices et, par conséquent, certaines actions et certains fonds peuvent baisser le graphique de manière inattendue. Cependant, la même chose peut s’accélérer avec le temps et, par conséquent, la patience reste une véritable vertu dans le monde des investissements.

Bien que vous n’ayez pas à rester collé à votre écran pour tracer le chemin à parcourir, le suivi des performances des instruments est essentiel. En ce qui concerne les actions, surveiller les taux d’ouverture et de clôture du marché pour examiner les performances peut aider à juger de la croissance d’une action. Être patient et positif peut générer des rendements souhaitables.

10. Ne pas tenir compte des bons conseils

Un conseil à retenir surtout quand quelqu’un vient de débuter ! Suivre un expert de confiance ou prêter attention aux indices du marché sur les fluctuations futures d’un leader du marché peut aider un investisseur à être vigilant.

En période de confusion, il est recommandé de se tourner vers un expert du marché ou un expert financier pour obtenir de l’aide pour trouver la clarté. Alors que les décisions doivent être personnelles, prendre des idées et observer les tendances du marché peut conduire à des actions réfléchies.

Ce sont quelques-unes des façons dont on peut se libérer des erreurs financières et se diriger vers un dossier financier croissant et sain.

Par Vikas Singhania, PDG, TradeSmart

