Happy Gandhi Jayanti 2021 : 5 citations les plus célèbres de Bapu pour illuminer votre journée

Le 2 octobre est célébré dans toute l’Inde sous le nom de Gandhi Jayanti

L’Inde célèbre le 2 octobre comme l’anniversaire de naissance de Gandhi Jayanti ou Mahatma Gandhi avec une grande ferveur. Les idéaux de vérité et de non-violence continuent de guider les Indiens des décennies après sa mort. Il a inspiré les dirigeants mondiaux de Martin Luther King Jr à Nelson Mandela. Ses enseignements restent pertinents à ce jour. Il a été l’un des premiers à appliquer à grande échelle les principes de la non-violence dans son domaine politique.

À l’occasion de son anniversaire de naissance, Financial Express (en ligne) a revisité certaines de ses paroles les plus mémorables que vous pouvez partager avec vos amis et collègues

* “La liberté ne vaut pas la peine d’avoir si elle n’inclut pas la liberté de faire des erreurs.”

* « Je m’oppose à la violence parce que lorsqu’elle semble faire du bien, le bien n’est que temporaire ; le mal qu’il fait est permanent.

* « Le pardon est la qualité des braves, pas des lâches. Le faible ne peut jamais pardonner. Le pardon est l’apanage du fort. “

* “D’une manière douce, vous pouvez secouer le monde.”

* Travaillons tous pour garder son esprit vivant et ne perdons jamais de vue tout ce qu’il nous a transmis.

