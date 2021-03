Happy Holi 2021: comment les célébrités de Bollywood célèbrent le festival des couleurs et font passer le mot sur la sécurité de Covid

Abhishek Bachchan et Preity Zinta ont célébré leurs vacances en famille

Les couleurs de Holi sont dans l’air et les célébrités avec leur énorme fan qui suivent sur les médias sociaux répandent le message que les mesures de sécurité de Covid ne doivent pas être ignorées au milieu de toutes les festivités. Alors que beaucoup sortent avec du gulal et de l’eau, n’oublions pas que la pandémie n’est pas encore terminée. Les célébrités de Bollywood célèbrent également Holi ou se souviennent des célébrations de l’année dernière et demandent aux gens de prendre toutes les précautions nécessaires en jouant à Holi.

Priyanka Chopra a célébré le Holi avec ses favoris et avec son mari Nick Jonas à la remorque. Partageant des photos d’elle-même enduites de couleurs et tenant un fusil de chasse couleur, elle a déclaré: «Holi, le festival des couleurs est l’un de mes favoris Visage jetant un baiser. J’espère que nous pourrons tous le célébrer avec nos proches mais dans nos MAISONS! #HappyHoli à tous. » Elle a également partagé une vieille vidéo d’elle jouant Holi avec Jimmy Fallon au spectacle «Fallon Night».

Holi, le festival des couleurs est l’un de mes préférés ???? J’espère que nous pourrons tous le célébrer avec nos proches, mais dans nos MAISONS! #HappyHoli tout le monde❤️ pic.twitter.com/NvPw9IkGSa – PRIYANKA (@priyankachopra) 28 mars 2021

Hrithik Roshan s’est rendu sur Twitter et a adressé ses salutations à Holi aux fans.Il a publié un court clip d’animation avec un « O » alphabétique qui éclate en couleurs. Ses salutations barbaient le message «Le triomphe du bien sur le mal». Hrithik a demandé à ses amis d’aimer, de rire et de vivre. Ce Holi.

Aimer. Rire. HABITENT. Happy Holi, belles personnes. Restez béni ❤️ pic.twitter.com/Vr7CctYxtZ – Hrithik Roshan (@iHrithik) 28 mars 2021

Priety Zinta a également souhaité Holi à ses fans. Publiant une photo d’elle avec son mari Gene Goodenough, elle a dit que, c’est étrange de ne pas avoir de célébrations Holi cette année en raison de la pandémie. Partageant de vieilles photos, elle souhaitait: «Happy Holi à tous, que le festival des couleurs ajoute la couleur du bonheur, de la positivité et de la santé à nos vies. «

#HappyHoli tout le monde❤️Puisse ce festival de couleurs ajouter la couleur du bonheur, de la santé et de la positivité à toutes nos vies. Se sent étrange 2 n’ont pas de célébration de Holi cette année en raison de la pandémie de 2 jours … donc je mets en place quelques photos précédentes de Holi 2 gardent l’esprit de Holi en vie ???? #Patiparmeshwar #ting pic.twitter.com/83S97JnolT – Preity G Zinta (@realpreityzinta) 28 mars 2021

Abhishekh Bachchan s’est éclaté avec sa famille. Partageant des photos d’un Throwback Holi, il a demandé à ses fans de célébrer Holi dans la sécurité des foyers alors que le nombre de cas de Covid augmentait et de célébrer le festival avec des gujjias et de prendre soin des parents.

Kangana Ranaut a célébré Holi avec son équipage Tejas. Informant qu’elle travaillait sur Holi, a partagé sa photo pré-Holi, Holika Dahan avec son équipe.

होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं…

Nous avons un Holi tom qui fonctionne mais rien ne peut nous empêcher de célébrer avant Holi et Holika.

C’est mon équipe, alias ma famille avec laquelle je ne suis pas né, mais vous choisissez de garder ❤️ # HappyHoli #Holika #Happy Holi pic.twitter.com/AaZFMv0fwJ – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 28 mars 2021

Karan Johar, Genelia D’Souza, Soha Ali Khan ont également célébré Holi chez eux avec beaucoup de zèle

