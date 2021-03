Happy Holi 2021: Légendes, signification et salutations pour le festival des couleurs!

Cette année, Holi tombe le lundi 29 mars (Image de fichier: PTI)

Holi 2021: Holi est un festival majeur pour les hindous, en particulier ceux qui sont des vaishnavites dévots. Le festival, qui est généralement célébré fin février ou mars, marque le point culminant de l’hiver et l’arrivée du printemps. Il y a plusieurs légendes et histoires liées au festival, y compris celle du Seigneur Krishna et de son épouse Radha, ainsi que la légende de Hiranyakashipu et Prahlad, et Holi célèbre le triomphe du bien sur le mal, le pouvoir de la dévotion ainsi que l’amour . Cette année, Holi tombe le lundi 29 mars. Elle est célébrée avec beaucoup de joie et de ferveur à travers le pays, et ce jour-là, les gens appliquent des couleurs les uns aux autres et ont des bonbons, en particulier Gujia. C’est un festival très vivant.

Happy Holi 2021: les nombreuses légendes

Holi est important pour les croyants du Vaishnavisme parce que deux des légendes les plus courantes associées à Holi sont en relation avec deux incarnations différentes du Seigneur Vishnu, qui, selon les croyances hindoues, prend un avatar et vient sur Terre chaque fois qu’Adharma commence à prévaloir et restaure le Dharma. .

La première légende fait référence au méchant roi Hiranyakashipu, qui avait juré de l’inimitié envers le seigneur Vishnu lorsque ce dernier avait pris l’avatar de Varaha et tué le méchant frère aîné du roi, Hiranyaksha. Pour devenir invincible, Hiranyakashipu adorait le Seigneur Brahma, qui était satisfait de son culte et lui accordait une aubaine que le roi ne serait tué par aucun Deva, humain, animal ou toute créature qui prendrait naissance sur cette Terre, par un projectile ou une main- tenu de l’arme, et qu’il ne serait tué ni de jour ni de nuit, ni à l’intérieur ni à l’extérieur et qu’il ne serait tué ni sur terre, ni sous l’eau, ni dans les airs.

Une fois la bénédiction accordée, il se croyait le Dieu, et a donc ordonné à ses sujets de ne l’adorer que lui, ce que son propre fils, le pieux Vaishnavite Prahlad a défié. Hiranyakashipu a commencé à opprimer et à maltraiter tous ceux qui ne l’adoraient pas, y compris son propre fils. Il a ensuite ordonné à sa sœur, Holika, de s’asseoir dans un bûcher brûlant avec Prahlad afin que Prahlad meure, puisque Holika avait l’avantage qu’elle ne serait pas blessée par le feu. Cependant, alors qu’il était dans le feu, Prahlad a continué à prier le Seigneur Vishnu et finalement, Prahlad a été sauvé du feu, tandis que Holika est morte.

Peu de temps après, Hiranyakashipu a demandé à Prahlad que si le Seigneur Vishnu était omniprésent et englobant tout, alors pourquoi le roi ne pouvait-il pas le voir. Il se moqua également de Prahlad et demanda si Vishnu était présent dans un pilier, tout en montrant un pilier dans le palais. Quand Prahlad a répondu que le Seigneur Vishnu était partout, que ce soit un pilier ou une brindille, le roi maléfique a brandi sa masse et a brisé le pilier. Du pilier a émergé Narsimha, la quatrième incarnation ou avatar du Seigneur Vishnu. C’était le crépuscule lorsque l’incarnation a émergé, et par conséquent ce n’était ni le jour ni la nuit. L’incarnation était un Deva sous la forme d’un demi-lion mi-humain qui n’avait pas pris naissance et avait plutôt émergé du pilier, ne violant ainsi pas l’avantage donné au roi maléfique par Lord Brahma.

Narsimha a alors emmené le roi maléfique au seuil du palais, et donc Hiranyakashipu n’était ni à l’intérieur ni à l’extérieur, a placé le roi maléfique sur ses genoux, et non sur terre, dans les airs ou sous l’eau, et l’a éventré et tué à l’aide de ses griffes, d’où remplissant toutes les conditions de la bénédiction de Brahma tout en tuant le roi démon. Cela signifiait le triomphe du bien sur le mal.

La deuxième légende la plus courante liée à Holi est celle de l’incarnation populaire de Lord Vishnu, Lord Krishna, qui est également considéré par beaucoup comme le Dieu suprême à part entière. Selon les légendes, Krishna, qui avait la peau sombre en raison de l’empoisonnement par la démone Putana envoyée par son oncle Kansa, était souvent taquiné pour sa peau sombre. Dans son enfance, il se plaignait autrefois de savoir si Radha l’aimerait bien qu’il ait la peau sombre, lorsque sa mère (ou mère adoptive) Yashoda lui a dit d’aller à Radha avec des couleurs et de lui demander de colorer son visage de la couleur qu’elle aimait. Avec cela a commencé l’amour de Radha et Krishna et il a commencé à être célébré comme Holi. Une autre légende liée au Seigneur Krishna est qu’il avait l’habitude de célébrer le festival des couleurs avec beaucoup de ferveur, jouant Holi avec les «gopis» de Vrindavan, tous jouant également Raas-Leela.

C’est aussi la raison pour laquelle Holi dans la région de Braj est célébrée de manière vibrante et des gens de pays lointains viennent y participer.

Holi 2021: Salutations, souhaits et messages

Voici quelques messages que vous pouvez envoyer à vos proches pour leur souhaiter un Happy Holi.

Que votre vie soit toujours remplie de couleurs de joie et de bonheur. Happy Holi! Que ce festival de couleurs apporte des couleurs plus gaies et vibrantes dans votre vie. Je vous souhaite un très joyeux Holi! Ce Holi, puisse vous avoir bonne chance, fortune, succès et beaucoup d’amour. Joyeux Holi à vous et à vos proches. Puissiez-vous toujours garder le sourire et profiter des couleurs: rose de bon augure, orange ensoleillé, argent apaisant, joli violet, jaune bienheureux et vert pour toujours. Je vous souhaite tout le bonheur que votre cœur pourrait gagner. Un Holi très heureux pour vous et votre famille. Jetez toute négativité et apportez toute la positivité à la vie. Célébrez Holi avec des couleurs vibrantes. Heureux Holi!

