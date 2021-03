Happy Holi 2021 Wishes: Messages Holi 2021, citations, salutations, images HD, statut pour WhatsApp et Facebook, meilleur SMS Holi pour les amis et la famille

Les plus enthousiastes à propos du shopping sont les enfants qui choisissent leurs pichkaris de haute technologie pour jeter de l’eau colorée sur leurs amis et les membres de leur famille.

L’un des festivals les plus attendus et les plus importants des hindous est Holi, célébré avec des couleurs vives et un cœur ouvert à travers le pays. C’est l’un des rares festivals qui a encore le potentiel de rendre les adultes et les enfants enthousiastes et jubilatoires – l’autre étant Diwali. Le shopping pour le festival consiste à acheter des couleurs, des bhang, des bonbons, des ballons d’eau et une foule d’autres articles pour le jour de la célébration. Les plus enthousiastes à propos du shopping sont les enfants qui choisissent leurs pichkaris de haute technologie pour jeter de l’eau colorée sur leurs amis et les membres de leur famille.

Dans l’arrière-pays rural de nombreuses régions du pays, la célébration du festival commence dès quinze jours après le jour de Holi. Les traces de la célébration précoce du festival dans les zones rurales sont également visibles dans les grandes villes où les élèves jouent avec leurs camarades de classe, leurs camarades de classe et leurs enseignants avant la fermeture de leurs écoles pour le festival.

Célébrations de Holi 2021

Les célébrations de Holi cette année devraient rester en sourdine comme l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, mais le festival peut certainement dynamiser les gens et leur donner l’occasion de rencontrer leurs proches et les membres de leur famille et d’échanger des plaisanteries avec eux. Cette année, Holi est célébrée dans tout le pays le 29 mars.

Messages, souhaits et citations de Holi 2021

Puisse Holi remplir votre vie de couleurs exubérantes et d’excitation. Heureux Holi!

Célébrons un Holi paisible, coloré, joyeux et jubilatoire. Heureux Holi!

Que vous et vos êtres chers ayez le Holi le plus joyeux et le plus excitant de cette année. Heureux Holi!

Puissiez-vous avoir la force d’oublier toute mauvaise volonté et de vous lancer dans un nouveau voyage joyeux avec vos êtres chers. Heureux Holi!

Alors que faire si nous ne pouvons pas jouer un Holi coloré et exubérant cette année? Que nos vies soient heureuses, satisfaites et en sécurité ce Holi. Heureux Holi!

