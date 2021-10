Happy Home Paradise dévoilé pour Animal Crossing: New Horizons, DLC payant ou dans le pack d’extension NSO

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Animal Crossing: Concepteur de maison heureuse était un spin-off plutôt amusant, bien que de portée limitée, sur 3DS. Curieusement, Animal Crossing Direct d’aujourd’hui a révélé que le concept est composé jusqu’à 11 en Animal Crossing: Nouveaux Horizons comme Happy Home Paradise, et ce sera également le premier DLC payant du jeu.

Curieusement, ce sera 24,99 $ USD / 24,99 euros / 22,49 £ en tant qu’extension autonome ou sera inclus avec le pack d’extension en ligne Nintendo Switch. C’est un très bon bonus, mais cela bouleverse également nos réflexions précédentes sur le pack d’extension NSO, qui jusqu’à présent n’était confirmé que pour ajouter des jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive / Genesis.

Quant à Happy Home Paradise, c’est une mise à jour très charnue. Vous vous dirigez vers l’aéroport et décrochez un nouveau travail de conception de maisons de vacances. Il y a une énorme personnalisation en termes de conception des maisons et des terrains environnants, y compris de toutes nouvelles idées comme les sons ambiants et les partitions ; vous pouvez même changer la saison sur une île de vacances. Certains résidents peuvent devenir colocataires et demander un nouveau design, il y a beaucoup de profondeur.

Au-delà de cela, vous pourrez également concevoir des sites comme un hôpital, une école et un restaurant, que les résidents visiteront. Tout votre travail dans le DLC sera payé en Poki, avec des articles exclusifs à acheter. La bonne chose est que ces objets et tous ces nouveaux outils de conception peuvent être récupérés et utilisés sur votre propre île. Finalement, vous aurez même la chance de réaménager les maisons de vos résidents.

Images : Nintendo

En ce qui concerne le contenu, nous suggérons beaucoup de choses pour justifier le coût.

Faites-nous savoir ce que vous en pensez et si vous envisagez de l’acheter de manière autonome ou via le pack d’extension en ligne Nintendo Switch.