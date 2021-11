Happy Home Paradise sera le seul DLC payant d’ACNH, selon Nintendo

[Nickleback’s “Photograph” plays somberly in the background]Capture d’écran : Kotaku / Nintendo

Nintendo a annoncé que l’extension Happy Home Paradise de cette semaine sera le seul DLC payant d’Animal Crossing: New Horizons, et que les mises à jour majeures du jeu prendront fin à la suite du DLC et de la mise à jour gratuite de la version 2.0 du jeu.

Lire la suite: Animal Crossing est payé en DLC, et il a l’air charnu

Dans une déclaration à IGN, un porte-parole de Nintendo a confirmé que Happy Home Paradise, le premier DLC payant du jeu, sera également le dernier. Dans Happy Home Paradise, les joueurs rejoignent Lottie et l’équipe de Paradise Planning dans un archipel, parcourant des îles et concevant des maisons de vacances pour les villageois.

« Il s’agit d’une mise à jour majeure d’Animal Crossing: New Horizons et offre une expérience de jeu distinctive et différente. Par conséquent, il était logique de l’inclure en tant que premier et unique DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons », a déclaré le porte-parole à IGN.

Lire la suite: La mise à jour d’Animal Crossing de novembre apporte Brewster’s Cafe, Kapp’n et plus de nouveaux magasins

Parallèlement au DLC payant, New Horizons reçoit une mise à jour de la version 2.0, qui sera la dernière mise à jour de contenu gratuite majeure du jeu. Dans la mise à jour, les joueurs peuvent rendre visite à Brewster dans son café, le Roost, et s’aventurer sur d’autres îles avec Kapp’n sur son bateau.

Suite à ces mises à jour majeures, Nintendo a déclaré à IGN qu’il ne prendrait en charge le jeu qu’avec de « petits changements ». Le temps nous dira si ces changements incluront plus d’événements saisonniers, ou s’ils seront uniquement dédiés à des corrections de bugs. J’espère pour le premier, et je parie que Blathers tire pour le second.

Happy Home Paradise peut être acheté pour 24,99 $ ou peut être téléchargé en tant que fonctionnalité gratuite de Nintendo Switch Online + Expansion Pack aux côtés de Nintendo 64 et des jeux Sega Genesis. Les abonnements individuels coûtent 49,99 $ pour 12 mois, tandis que l’abonnement familial est de 79,99 $ pour 12 mois.

Mise à jour de la version 2.0 de New Horizons et lancement de Happy Home Paradise le 5 novembre 2021.