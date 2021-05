. Happy Hour 328: rumeurs Apple Music HiFi, AirTag pratique, bataille judiciaire épique commence

Il y a une rafale de rumeurs cette semaine sur un nouveau niveau “ HiFi ” premium pour Apple Music et des nouvelles décevantes sur l’iPad mini. Zac et Benjamin travaillent également sur l’AirTag, et les dirigeants d’Apple se rendent dans la salle d’audience.

Commandité par ExpressVPN: Reprenez votre vie privée sur Internet aujourd’hui et obtenez 3 mois gratuits avec un forfait d’un an sur ExpressVPN.com/HappyHour.

Commandité par BetterHelp: En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10% de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor à BetterHelp.com/MacHappyHour.

Poursuivre

Salle Zac @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

Podcasts Apple Overcast Spotify

Profitez du podcast?

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Happy Hour!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui font l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. N’oubliez pas de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos tutoriels et abonnez-vous à notre chaîne YouTube