. Happy Hour 339: batterie MagSafe pratique, exploits iPhone sans clic, rumeurs TV +

Cette semaine à l’Happy Hour de ., Zac et Benjamin discutent des aspects pratiques et des inconvénients de la batterie MagSafe, des craintes entourant le malware Pegasus zero-click affectant les iPhones du monde entier, et de nouvelles initiatives de nouveaux services possibles incluent TV + sports en direct et Apple Pay Financement ultérieur.

