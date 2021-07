. Happy Hour 340: Affichage permanent pour iPhone 13, modifications de Safari iOS 15 bêta 4, nouvelles rumeurs sur le Pro Display XDR

in

Cette semaine sur . Happy Hour, Zac et Benjamin discutent des dernières rumeurs concernant le matériel Apple, notamment un nouvel écran externe Apple intelligent, un iPhone 13 toujours allumé et la prolifération de Face ID dans la gamme de produits Apple. Cette semaine a également vu la dernière série de modifications apportées à Safari dans iOS 15 bêta 4, et les résultats trimestriels d’Apple donnent un aperçu du cycle de sortie prévu à l’automne.

