. Happy Hour 341 : Apple Store Online, iCloud Photos ajoute de nouvelles protections pour la sécurité des enfants, titane iPhone 14

Cette semaine sur Happy Hour, Benjamin et Chance présentent les actualités de cette semaine, notamment les nouvelles initiatives de sécurité des enfants pour Messages et iCloud Photos, la possibilité d’un iPhone en titane à l’avenir, les mises à jour surprises du Mac Pro et les spéculations sur son avenir, et les implications de Abandon de l’intention de SiriKit.

Commandité par ExpressVPN : Reprenez votre confidentialité sur Internet aujourd’hui et obtenez 3 mois gratuits avec un forfait d’un an sur ExpressVPN.com/HappyHour.

Commandité par Chargeasap : Obtenez une offre spéciale de précommande sur le nouveau chargeur portable Flash Pro Plus de 25 000 mAh.

Commandité par She’s Birdie : À l’heure actuelle, She’s Birdie offre à nos auditeurs 15% de réduction sur votre premier achat lorsque vous visitez ShesBirdie.com/HAPPYHOUR.

Commandité par TextExpander : Visitez textexpander.com/podcast et sélectionnez . Happy Hour pour économiser 20 % sur votre première année !

Poursuivre

Benjamin Mayo @bzamayo

Chance Miller @ChanceHMiller

Apple Podcasts Overcast Spotify

Lire la suite

Apple indique que toute expansion de la détection CSAM en dehors des États-Unis se produira sur une base par pays Dans une note interne, Apple répond aux préoccupations concernant les nouvelles fonctionnalités de numérisation de photos, double la nécessité de protéger les enfants experts Apple annonce de nouvelles protections pour la sécurité des enfants: fonctionnalités iMessage, numérisation de photos iCloud, plus Opinion: Quatre problèmes avec l’approche signalée par Apple pour la numérisation d’images d’abus d’enfants Apple fait désormais la promotion de ses services avec des “offres exclusives” pour les utilisateurs de la carte Apple Roundup: L’iPhone 13 arrive le mois prochain; voici ce que nous savons jusqu’à présent PSA: iOS 15 beta 4 peut supprimer automatiquement les reflets d’objectif sur les photos Apple repense la boutique en ligne et ramène l’onglet “magasin” dédié Apple pour étendre le financement mensuel de l’iPhone, de l’iPad et du Mac au Canada avec le partenariat Affirm Mises à jour Apple Intel Mac Pro avec trois nouveaux modules de carte graphique Apple vend désormais un clavier magique autonome avec Touch ID à partir de 149 $

Écoutez plus de podcasts 9to5

Stacktrace Apple @ Work Alphabet Scoop Electrek L’espace Buzz Podcast exploré Discussions imprévues rapides

Vous aimez le podcast ?

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Happy Hour !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :

Vous lisez ., des experts qui annoncent jour après jour l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer ? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube