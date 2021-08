. Happy Hour 342 : fonctionnalités vidéo de l’iPhone 13, Apple dans le salon, plus sur iCloud Child Safety

Cette semaine sur Happy Hour, Benjamin et Zac suivent le contrecoup de la sécurité des enfants d’iCloud et attendent avec impatience l’iPhone 13 avec de nouveaux rapports de Bloomberg sur les nouvelles fonctionnalités vidéo et photo attendues. De plus, une façon farfelue de réinitialiser les AirPods dans iOS 15 et l’état de la présence d’Apple à la maison.

Salle Zac @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

Le vice-président directeur d’Apple Craig Federighi réagit à la confusion concernant les politiques de sécurité des enfants d’iCloud sur iOS 15 dans une nouvelle interview Opinion : la controverse sur l’analyse CSAM d’Apple était tout à fait prévisible. Les employés d’Apple expriment leurs inquiétudes concernant la nouvelle analyse CSAM. nouveau processus d’assemblage de caméra iOS 15 pour lier les AirPod à votre identifiant Apple dans le cadre de Find My Network.

