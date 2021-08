. Happy Hour 344 : héritage de Steve Jobs, modifications de la conception de l’Apple Watch, TestFlight sur Mac

Cette semaine sur Happy Hour, Zac et Benjamin prennent un ton rétrospectif cette semaine, se souvenant de l’application éphémère Cards, du décès de Steve Jobs à l’occasion du dixième anniversaire de sa retraite en tant que PDG, de toutes les incroyables nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 bêta 7, et la moins bonne affaire qu’est le programme de partenariat Apple News.

Sponsorisé par Baseus : Obtenez une offre spéciale sur le nouveau chargeur portable Mag-Safe Baseus 10 000 mAh et la banque d’alimentation avec code 9TO5MACBASE.

Commandité par BetterHelp : En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10 % de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor sur BetterHelp.com/MacHappyHour.

Commandité par ExpressVPN : Reprenez votre confidentialité sur Internet aujourd’hui et obtenez 3 mois gratuits avec un forfait d’un an sur ExpressVPN.com/HappyHour.

Commandité par She’s Birdie : À l’heure actuelle, She’s Birdie offre à nos auditeurs 15% de réduction sur votre premier achat lorsque vous visitez ShesBirdie.com/HAPPYHOUR.

Parrainé par Zocdoc : Rendez-vous sur Zocdoc.com/happyhour et téléchargez l’application Zocdoc pour vous inscrire gratuitement et réserver un médecin de premier ordre. Beaucoup sont disponibles dès aujourd’hui.

Suivre

Zac Hall @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

Lire la suite

Les clones Apple Watch Series 7 offrent un examen plus approfondi du nouveau PSA de conception à bords plats : voici ce qu’il faut faire si vous ne pouvez pas ouvrir les liens TestFlight dans macOS Apple divisera par deux sa part d’achats intégrés pour les éditeurs qui participent également à Apple News Tim Cook devrait recevoir 750 millions de dollars d’AAPL en paiement final d’un accord salarial de 10 ans Une autre fuite corrobore l’Apple Watch Series 7 à venir dans une nouvelle taille de 45 mm Les développeurs peuvent désormais soumettre des applications bêta à TestFlight pour macOS [U: Now available]

Bilan : les AirPods Max sont devenus pour moi aussi importants pour la musique que l’iPod dans les années 2000

Apple Podcasts Overcast Spotify

Écoutez plus de podcasts 9to5

Stacktrace Apple @ Work Alphabet Scoop Electrek L’espace Buzz Podcast exploré Discussions imprévues rapides

Vous aimez le podcast ?

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Happy Hour !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :

Vous lisez ., des experts qui annoncent jour après jour l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer ? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube