. Happy Hour 345: communication par satellite iPhone 13, retards de production Apple Watch, règlements de l’App Store

Cette semaine sur Happy Hour Benjamin et Zac décomposent les règlements de l’App Store de la semaine et les changements de politique qu’ils ont provoqués, ainsi que des rumeurs fascinantes sur les capacités de communication par satellite de l’iPhone 13 et la feuille de route du capteur de santé Apple Watch.

Salle Zac @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

Fonctionnalité de . dans l’adRoundup de l’iPhone 11 : l’iPhone 13 arrive ce mois-ci ; voici ce que nous savons jusqu’à présentRegardez de plus près les nouvelles tailles et visages d’écran Apple Watch avec ces maquettesLe PDG de Spotify déclare que les changements d’inscription à l’App Store d’Apple sont la “bonne direction” mais toujours injuste applications préféréesiOS 15 demande désormais aux utilisateurs s’ils souhaitent activer les publicités personnalisées Apple, alors qu’elles étaient auparavant activées par défautLorsque l’affaire antitrust d’Apple se termine au Japon, une nouvelle s’ouvre en IndeApple permettra aux développeurs de rediriger les utilisateurs pour s’inscrire à des services en dehors de l’App Store attendre d’Apple en septembre: iPhone 13, version iOS 15, et plusComment SpaceX Starlink pourrait résoudre les fermetures d’Internet contrôlées par le gouvernement

