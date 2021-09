. Happy Hour 347 : premières impressions de l’iPhone 13, de l’iPad mini et de l’Apple Watch Series 7

Cette semaine sur Happy Hour, Zac et Benjamin détaillent toutes les annonces de l’événement Apple de septembre, mettant en vedette l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, l’Apple Watch Series 7 avec un écran plus grand et le tout nouvel iPad mini.

Commandité par Raycon : Obtenez 15 % de réduction sur votre commande en vous rendant sur BuyRaycon.com/HappyHour. C’est une si bonne affaire que vous voudrez en prendre une paire et une pièce de rechange.

Commandité par Decluttr : Échangez votre iPhone ou autre appareil avec un verrouillage de prix de 28 jours et obtenez une remise en argent supplémentaire de 10 %* avec le code 9TO5MAC (* plafond de 30 $).

Sponsorisé par iMazing : Obtenez le couteau suisse de la gestion des appareils iOS pour Mac et Windows 30% de réduction pour une durée limitée.

Commandité par BetterHelp : En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10 % de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor sur BetterHelp.com/MacHappyHour.

Suivre

Zac Hall @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

Lire la suite

Apple TV+ / Fitness+

Apple Fitness+ s’étend à 15 autres pays, ajoutant des entraînements de groupe avec SharePlay Apple TV+ Guide : voici toutes les émissions et films Apple TV disponibles maintenant

iPad / iPad mini

Apple annonce un nouvel iPad d’entrée de gamme avec des mises à niveau d’écran, d’appareil photo et de stockage. le nouvel iPad mini est meilleur que l’iPad Air : appareils photo, processeur, 5G et plus Commentaire : La star de l’événement Apple d’hier était le nouvel iPad mini

Apple Watch série 7

Apple Watch Series 7 fait ses débuts avec un design similaire, un écran plus grand, une charge plus rapide, de nouvelles couleurs, davantage d’Apple Watch Series 7 et SE sont désormais livrées avec un câble USB-C ; la charge rapide peut ne pas fonctionner avec MagSafe Duo Apple Watch Series 7 FAQ: comparaisons de couleurs, compatibilité des bracelets, date de sortie Apple Watch Series 7 a le même processeur que l’Apple Watch Series 6 de l’année dernière Apple lance une toute nouvelle collection de bracelets de montre dans une grande variété de couleurs pour la série 7

iPhone 13 / iPhone 13 mini

Processus de précommande de l’iPhone 13 interrompu pour de nombreux acheteurs Apple Card, Apple Pay et iUP La gamme iPhone 13 est désormais disponible en précommande, les premières livraisons arrivent la semaine prochaine C’est ainsi qu’Apple retire l’emballage plastique de la boîte de l’iPhone 13 iPhone 13 et iPhone 13 Pro : 5 raisons de passer à la version supérieure

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

Les estimations d’expédition de l’iPhone 13 Pro glissent en octobre pour les précommandes La prise en charge ProRes de l’iPhone 13 Pro “à venir” avec une future mise à jour iOS iPhone 13 Pro Max avec 1 To coûte 1 599 $, iPhone XR et iPhone 12 Pro abandonnés

Écoutez plus d’épisodes Happy Hour

Apple Podcasts Overcast Spotify

Écoutez plus de podcasts 9to5

Stacktrace Apple @ Work Alphabet Scoop Electrek L’espace Buzz Podcast exploré Discussions imprévues rapides

Vous aimez le podcast ?

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Happy Hour !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :

Vous lisez ., des experts qui annoncent jour après jour l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer ? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube